Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Türkiye’de birileri operasyon çekiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bingöl’de sendika şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Yalçın, sendikalarının geleceğe yönelik yol haritasını hazırlamak için tartıştığını söyledi.

Yalçın, “Biz yasal haklarla, meşru haklar arasındaki makası kapatmak için mücadele veriyoruz örgütlü gücümüzle. Yoksa ensemizde boza pişirmeye devam edecekler. Bu örgütlü gücü büyüteceğiz, yükselteceğiz” diye konuştu.

"Suriye’deki her türlü kargaşa Türkiye’yi ilgilendirir"

Türkiye’de bugünlerde göçmen ve sığınmacı karşıtlığının tartışıldığını belirten Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’de birileri operasyon çekiyor. Kardeşim senin ötekileştirdiğin Halepli adam, Çanakkale’ye git, şehitliği gez en fazla Bursalı, ikinci Halepli var. O buraya gelip zamanında şehit oldu, Çanakkale geçilmesin diye. Orası senin vilayetindi daha dün.

O, buraya gelip şehit olduğunda Çanakkale’de onun ismini saydığında bu anlamda iftihar edeceksin, ümmet diyeceksin, insan diyeceksin ama bugün o duruma kayıtsız kalacaksın. Kayıtsız kalma şansı yok Türkiye’nin.

O konuşanlar boş geçinen ve bol keseden konuşuyorlar. Suriye senin sınırın. Suriye’deki her türlü kargaşa Türkiye’yi ilgilendirir. Onun için rahmetli Erbakan hoca siyonizmden, büyük İsrail’den bahsederken ‘Bir gün mesele Suriye ise hedef Türkiye’dir’ boşuna demedi."