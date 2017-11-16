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Memur-Sen Genel Başkanı: Şeyhülislam Mustafa Sabri tabeladan iner ama yüreklerden asla inmez

Mustafa Kemal Atatürk’e ölüm fetvası çıkarmış olan Mustafa Sabri'nin adının okuldan kaldırılmasını kınayan Yalçın "Mustafa Sabri Efendi bu milletin, ümmetin bir değeridir" dedi

16 Kasım 2017 19:57

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’e ölüm fetvası çıkarmış olan Mustafa Sabri'nin adının verildiği Tokat'taki imam hatip lisesinin adının değiştirilmesine tepki gösterdi.

"İsmine tahammülsüzlük kabul edilemez"

Memur-Sen Başkanı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu değişikliği kınayarak, "M.Sabri ismine tahammülsüzlük asla kabul edilemez. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi sadece Tokat'ın değil bu milletin, ümmetin bir değeridir.Ondan rahatsız olanlar bilgilerini ve zihinlerini sorgulasınlar. Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygınlığı asla inmez" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve Kuvayi Milliye kuvvetleri için ölüm fetvasını kaleme alan Mustafa Sabri'nin adının Tokat'ta yeni açılan bir imam hatip lisesine verildiği ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip lisesine Mustafa Sabri adının sehven verildiğini savunmuş, okulun adı 'Şehit Yakup Akdağ İmam Hatip Lisesi' olarak değiştirilmişti. 

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