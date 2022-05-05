Memur-Sen Başkanı'ndan enflasyon tepkisi: Eşel mobil şart!

"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti.

Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur. Özellikle enerji, yakıt, emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düşürdü, gelir dağılımında adaletsizliği artırdı. Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir."