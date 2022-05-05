T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Memur-Sen Başkanı'ndan enflasyon tepkisi: Eşel mobil şart!

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayandı

05 Mayıs 2022 12:51

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirirken, "Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel mobil şart" dedi.
 
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
 
Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
 
"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti.
 
Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur.
 
Özellikle enerji, yakıt, emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düşürdü, gelir dağılımında adaletsizliği artırdı. Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir."

TIKLAYIN - Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Eşel mobil sistemi nedir?

Tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması anlamına geliyor.

Eşel mobil sistemiyle fiyat artış kararlarından bazıları ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansımıyor.

ali yalçınmemur seneşel mobil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24