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Memur-Sen 1 Mayıs'ı Diyarbakır'da kutlayacak

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, 1 Mayıs'ı geçen yıl Çanakkale'de kutladıklarını, bu yıl da Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda kutlama kararı aldıklarını açıkladı

12 Nisan 2014 15:29

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda uzunca bir dönem görmezden gelinen haklar, özgürlükler, demokrasi, adalet, saygın bir iş, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için Diyarbakır'da olacaklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gündoğdu yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ı geçen yıl Çanakkale'de kutladıklarını, bu yıl da Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda kutlama kararı aldıklarını ifade etti.

1 Mayıs kutlamalarında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verileceğini belirten Gündoğdu, çözüm sürecine sağladıkları destekle bir kez daha toplumsal sorumluluk alan Memur-Sen'in Diyarbakır'da yapacağı kutlamanın konfederasyonlar düzeyinde ilk olacağını vurguladı.

Gündoğdu, "Çözüm sürecinin etkisiyle daha da kuvvetlenen birlikte yaşama iradesinin vazgeçilmezliğini vurgulamak için böyle bir karar aldık. Uzunca bir dönem görmezden gelinen haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, adalet için, saygın bir iş için, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için Diyarbakır'da olacağız. Kazandıklarımızı kutlamak ve yeni hak taleplerimizi haykırmak için İstasyon Meydanı'nı dolduracağız. Daha özgür, daha müreffeh, demokratikleşmeyi tamamlamış yeni ve büyük Türkiye için alanlarda olacağız. Sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklar için 1 Mayıs'ta yeni ve büyük Türkiye idealine inanan herkesi İstasyon Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.

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