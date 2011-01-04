Memur maaşları ne kadar olacak?

T24 - Memur maaş katsayıları, 0.21'lik enflasyon farkı ve yüzde 4'lük ocak zammına göre yeniden belirlendi. Katsayılara göre yüzde 4.22 olarak belirlenen memur maaş zammı, denge tazminatı ve aile yardımındaki artış da dahil edildiğinde yüzde 5.1 ile yüzde 12.3 düzeyine yükselecek.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere katsayıları enflasyon farkına göre düzenleyen bir Kararname Taslağı hazırlandı.

Taslakta, 2010 yılının Temmuz-Aralık döneminde 0,059445 olarak uygulanan maaş katsayısı 0,061954'e, 0,79310 olan taban aylık katsayısı 0,82656'ya, 0,018843 olan yan ödeme katsayısı da 0,019638'e çıkarıldı.

Katsayı düzenlemelerinde genel oransal zam da yüzde 4,22 olarak tespit edildi.



Maaşlardaki diğer iyileştirmeler

Bu arada memur sendikalarıyla yapılan toplu görüşmeler sırasında uzlaşma sağlanan konular da, maaş düzenlemelerine yansıtıldı.

Bu çerçevede, kamuda kurumsal ek ödemesi olmayan personele değişik adlar altında ödenmekte olan denge tazminatı (ek ödeme) oranında 14 puanlık artışa gidiliyor. Bunun maaşlara katkısı da 81,85 lira olarak hesaplandı.

Aynı şekilde eşler için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği de 20 lira artırıldı. Katsayıların getirdiği ek artışla birlikte 2010 yılının 2. yarısında 89,17 lira olan aile yardımı ödeneği, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 112,94 lira olarak uygulanacak.

Geçen yılın temmuz-aralık döneminde 44,58 lira olarak ödenen çocuk yardımı da (2 çocuk için), yeni katsayılarla ocak-haziran dönemi için 46,47 liraya çıktı.

Asgari ücretin 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 796,5 liraya yükseltilmesiyle birlikte değişen asgari geçim indirimi rakamları da kamu çalışanlarının maaşlarında ek iyileşme sağladı.



Zamlı maaşlar

Yeni katsayılar, memur maaşlarına yüzde 4,22 oranında artış sağlarken, toplam zam oranı, denge tazminatı, aile-çocuk yardımı ve asgari geçim indirimindeki artış da dahil edildiğinde yüzde 5,1 ile yüzde 12,3 arasına yükseliyor.

Söz konusu düzenlemelerin ardından aile ve çocuk yardımı (2 çocuk için) almak kaydıyla müsteşar maaşı, 4.834 liradan 5.144 liraya, genel müdür maaşı ise 4.416 liradan 4.708 liraya çıkıyor. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 6,41 oranında artış meydana geliyor.

12'nin 1'inden maaş almakta olan bir hizmetlinin Aralık ayında 1.300 lira olan maaşı Ocak'ta 1.460 liraya, 13'ün 1'inden maaş almakta olan bir devlet memurunun Aralık'ta 1.333 lira olan aylık maaşı ise 1.496 liraya çıkıyor. Buna göre, hizmetli maaşındaki artış yüzde 12,3, diğer memurun maaşındaki artış da yüzde 12,2 olarak belirleniyor.



Sözleşmeli ücretleri

Maliye Bakanlığı, enflasyon farkı nedeniyle sözleşmeli ücret tavanlarını da yeniden düzenledi.

Buna göre, KİT'lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin Aralık ayında 3.120 lira olan ücret tavanı, Ocak'ta 3.252 liraya çıkarıldı.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B kapsamında çalışanların ücret tavanı ise 2.767 liradan 2.884 liraya yükseltildi.

En yüksek devlet memurunun aralıkta 3.219 lira olan sözleşme ücreti de, bu yılın ocak-haziran döneminde 3.355 lira olarak belirlendi.

2010 yılının Temmuz-Aralık döneminde 2.517,01 lira düzeyinde bulunan kıdem tazminatı tavanı ise bu yılın ilk yarısında 2.623,23 lira olarak uygulanacak.

Öte yandan devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek.

Memur emeklilerinin zam farkları ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirleyeceği tarihte ödenecek.



Memur maaşları

Maliye Bakanlığı'na göre, memurların aralık maaşları ile yüzde 4,22'lik katsayı zammı, denge tazminatında 81,85 liralık artış, 112,94 liralık aile yardımı, 46,47 liralık çocuk yardımı (2 çocuk için) ve buna göre hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları dikkate alınarak hesaplanan ocak ayı maaşları şöyle:

Memurlar Aralık maaşı Ocak maaşı

Müsteşar 1/4 4.834 5.144

Genel Müdür 1/4 4.416 4.708

Şube Müdürü 1/4 2.235 2.436

Memur 9/3 1.338 1.501

Memur 13/1 1.333 1.496

Hizmetli 12/1 1.300 1.460

Öğretmen 1/4 1.792 1.974

Öğretmen 9/3 1.550 1.721

Kaymakam 7/1 2.875 3.021

Başkomiser 3/1 2.330 2.535

Polis memuru 8/1 2.060 2.253

Uzman doktor 1/4 2.355 2.561

Doktor 7/2 1.992 2.182

Hemşire-Lise 11/2 1.510 1.679

Mühendis-Büro 1/4 2.305 2.508

Teknisyen-Büro 11/1 1.510 1.680

Profesör 1/4 3.790 4.056

Arş. görevlisi 7/3 1.803 1.985

Vaiz 1/4 1.937 2.124

Avukat 1/4 2.514 2.726

* Aralık maaşlarının içinde 89,17 liralık aile yardımı, 44,58 liralık çocuk yardımı ve buna göre hesaplanan asgari geçim indirimi yer alıyor.

* Ocak ayı maaşlarının içinde 112,94 liralık aile yardımı, 46,47 liralık çocuk yardımı ve asgari geçim indiriminin yanı sıra denge tazminatındaki artış da bulunuyor.

* Sağlık personeli maaşının içinde ilgili mevzuat uyarınca ödenen döner sermaye payları bulunmamakta, ancak 375 Sayılı KHK'nın ek 3. maddesi uyarınca kadro unvanına bağlı yapılan ödemeler yer almaktadır.

* Maliye Bakanlığı, maaş tablosunda döner sermaye ya da ek ders ücreti adı altında yapılan ödemelerin de toplama dahil edilerek kıyaslama yapılması gerektiğini belirtiyor.



