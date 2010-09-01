-MEMUR MAAŞLARI 7 EYLÜL'DE ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Memur, kamuda görev yapan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin eylül ayı maaş ve ücretleri, bayramdan önce, 7 Eylül Salı günü avans olarak ödenecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımlanan genelgede, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15 Eylül 2010 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, 7 Eylül Salı günü avans olarak ödeneceği bildirildi. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı belirtilen genelgeye göre, avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacak. Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacak. Verilen avanslar, Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek, muhasebeleştirilecek. Ödenen avans tutarları, ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacak.