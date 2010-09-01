T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MEMUR MAAŞLARI 7 EYLÜL'DE ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 13:26

-MEMUR MAAŞLARI 7 EYLÜL'DE ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Memur, kamuda görev yapan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin eylül ayı maaş ve ücretleri, bayramdan önce, 7 Eylül Salı günü avans olarak ödenecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımlanan genelgede, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15 Eylül 2010 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, 7 Eylül Salı günü avans olarak ödeneceği bildirildi.  Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı belirtilen genelgeye göre, avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacak. Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacak. Verilen avanslar, Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek, muhasebeleştirilecek. Ödenen avans tutarları, ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24