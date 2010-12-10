-MEMUR MAAŞININ YÜZDE 85'İ GIDA VE BARINMAYA ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Türkiye Kamu-Sen'in 2010 Kasım ayına ait asgari geçim endeksi araştırmasına göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 85,34'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 14,66'sı ile yetindi. Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, sendikanın Araştırma Geliştirme Merkezi'nce yapılan 2010 Kasım ayına ait asgari geçim endeksi araştırmasının sonuçlarına yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan Kasım 2010 fiyatlarına göre yapılan araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı bin 508,55 TL olarak hesaplandı, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3 bin 33,57 lira olarak belirlendi. Buna göre, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi bir önceki aya göre yüzde 0,71 oranında arttı. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 0,66 oranında arttı ve bin 152 lira 27 kuruş oldu. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2010 yılı Kasım ayında bin 198,71 lira olarak tahmin ediliyor. Araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Kasım 2010 verilerine göre günlük 23,714 TL olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 711,42 TL oldu. Kasım 2010 itibariyle ortalama bin 404,54 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 50,65'ini oluşturdu, konut gideri ise geçen ay ortalama maaşının yüzde 34,69'una denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 85,34'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 14,66'sı ile yetindi. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Kasım 2010 maaşından geriye yalnızca 206 TL kaldı. Kasım ayında açlık sınırındaki artış TÜFE'den yüzde 31,83 daha fazla olarak gerçekleşti.