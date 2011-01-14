-MEMUR MAAŞININ YÜZDE 84'Ü GIDA VE BARINMAYA ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Türkiye Kamu-Sen'in 2010 Aralık ayına ait asgari geçim endeksi araştırmasına göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 84,36'sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 15,64'ü ile yetindi. Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun Araştırma Geliştirme Merkezince yapılan 2010 Aralık ayına ait asgari geçim endeksi araştırmasının sonuçlarına yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan Aralık 2010 fiyatlarına göre yapılan araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1508,10 TL olarak hesaplandı, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3019,29 lira olarak belirlendi. Buna göre, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında azaldı. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 0,08 oranında arttı ve 1153 lira 14 kuruş oldu. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2010 Aralık ayında 1184,95 lira olarak tahmin ediliyor. Araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Aralık 2010 verilerine göre günlük 23,22 TL olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 696,84 TL oldu. Aralık 2010 itibariyle ortalama 1404,54 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 49,61'ini oluşturdu, TÜİK verilerinde bulunan konut gideri ise Aralık 2010 ortalama maaşının yüzde 34,75'ine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 84,36'sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 15,64'ü ile yetindi. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Aralık 2010 maaşından geriye yalnızca 220 TL kaldı. Aralık ayında açlık sınırındaki artış TÜFE'den yüzde 32,65 daha fazla gerçekleşti.