Memur maaş zamları belli oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin ocak maaşları belli oldu. Toplu sözleşme çerçevesinde belirlenen yüzde 6 zam, 122 ile 494 lira arasında artış getirecek. En düşük memur maaşı 2 bin 151, emekli maaşı bin 605 lira olacak. Enflasyon farkı da eklenecek

Takvim'in haberine göre milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisi, ocakta zamlı maaş alacak. Halen 2 bin 29 lira olan en düşük memur maaşı, 2 bin 151 liraya yükselecek. Böylece en düşük memur maaşı olan 15'inci derecenin birinci kademesindeki hizmetlinin maaşında 122 lira artış gerçekleşecek. En yüksek memur maaşı olan müsteşar maaşı da 8 bin 218 liradan 8 bin 712 liraya çıkacak.

Memur maaşlarında 122 lira ile 494 lira arasında artış olurken, en düşük memur emeklisi maaşı da 90 lira yükselecek.

Müsteşar maaşında 494 lira artış yaşanacak. Yüzde 6 zamla; halen 2 bin 699 lira olan 3'üncü derecenin 1'inci kademesindeki öğretmen maaşı 161 lira artışla 2 bin 860 liraya, 4 bin 62 lira olan 1'inci derecenin 1'inci kademesindeki pratisyen hekim maaşı 244 lira yükselişle 4 bin 306 liraya, 3 bin 703 lira olan 2'nci derecenin 1'inci kademesindeki avukat maaşı 222 lira artışla 3 bin 925 liraya ulaşacak.

Hemşire maaşları da 2 bin 479 liradan 2 bin 628 liraya çıkacak. Böylece hemşire maaşında 149 liralık artış olacak. 3'üncü derecenin 2'nci kademesindeki memur maaşı ise 2 bin 412 liradan 145 lira yükselişle 2 bin 557 lirayı bulacak. Memur emeklileri de yüzde 6 zam alacak. Halen bin 515 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı, bin 605 liraya çıkacak.

Ayrıca memurlara ve memur emeklilerine 2015 yılından enflasyon farkı çıkarsa, bu da ocak maaşına eklenecek. Şu ana kadarki enflasyon verileri fark alınacağını gösteriyor. Enflasyon farkında kesin sonuç, ocak ayı başında ortaya çıkacak.

Ek artışlar da var

Öğretmenlere nöbet ücreti ödenecek. Aylık nöbet ücretinin tutarı ocaktan itibaren brüt 98.56 lira olarak belirlendi. Hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev ücreti oturum başına 140.91 lira olacak. 4C'liler oransal zammın yanında 159 lira ek ödeme kazanımına kavuşacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri 84, mühendis, mimar ve veteriner hekimler 100 lira ilave zam alacak. Şef kadrolarındaki personel 59, koruma ve güvenlik görevlileri 42 lira ilave zamdan yararlanacak.