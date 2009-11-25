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Memur eylemi Fatih Ekspresi'ni durdurdu

25 Kasım 2009 03:58

Memur konfederasyonlarınca ''Uyarı Grevi'' olarak adlandırılan iş bırakma eylemi başladı. Eylem kapsamında, 400 yolcusuyla İstanbul-Ankara seferini yapan Fatih Ekspresi, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 24 saat hareket etmemek üzere durdu.

Edinilen bilgiye göre, memurların 1 günlük iş bırakma eylemi Arifiye Tren Garı'nda uygulamaya konuldu.

İstanbul-Ankara seferini yapan Fatih Ekspresi, istasyonda tren görevlilerince durdurularak eylem başlatıldı. Eyleme Türk Ulaşım-Sen Sakarya Şubesi ilgilileri de destek verdi.

Trenin, iş bırakma eylemi nedeniyle 24 saat hareket etmeyeceği belirtildi.

Arifiye Tren Garı'ndaki Fatih Ekspresi'nde bulunan 400 yolcu ise trende bekliyor

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