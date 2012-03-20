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Ekonomi

Memur emeklileri 141 lira ek gelir sahibi olacak

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kabul edilirse, memur emeklileri 141 lira ek gelir sahibi olacak

20 Mart 2012 12:02

 

 
 
T24 - Memura toplu sözleşme yapma yetkisi veren "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu"tasarısı üzerinde "emekli pazarlığı" yaşanıyor. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa memur emeklileri ayda 141 lira ilave gelire kavuşacak.
 
Anayasa’da yapılan son değişiklikle memurların yapacağı toplu sözleşme hükümlerinden memuremeklilerinin de yararlanacağı hükme bağlandı. Ancak bu hükmün uygulamaya girebilmesi için yasal düzenlemenin bu şekilde çıkarılması gerekiyordu. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu tasarısına, anayasal hükmü de içerecek şekilde, emeklilerin toplu sözleşmeden yararlanmasının yönetmelikle düzenleneceği ifadesi eklendi.
 
 

‘Zaten yansıtılacak’

 
 
Ancak, tasarının ilk haline eklenen emeklilerle ilgili ifade daha sonra tasarıdan çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre ekonomi yönetimi, bunun nedenini soran memur sendikalarına “Emeklileri tasarıya yazmaya gerek yok. Yönetmelikle zam oranı aynen emekliye yansıtılacak” cevabını verdiler. Memur sendikaları ise tasarının bu haliyle yasalaşması halinde emeklilerin zam ve sosyal hakları konusunda yasal boşluk oluşacağı düşünüyor. Erdoğan Süzer'in Bugün’ün edindiği bilgilere göre emeklilerin tasarıdan çıkarılmasının arka planında “çalışmayan eş ile çocuk yardımı” yatıyor.
 
 

141 liranın pazarlığı

 
 
Memurlar, çalıştıkları sürece çocuk ve çalışmayan eş yardımı alıyorlar. Bu yardım çocuk başına 15-30 TL, çalışmayan eş içinse 141 TL düzeyinde bulunuyor. Memur emekli olunca bu iki yardım da kesiliyor. Ekonomi yönetiminin, emeklilere ilişkin hükmü tasarıya koymayıp, yıllık zammı tebliğle düzenleyerek emeklilerin masada görüşülmesini otomatik olarak ortadan kaldırmayı planladığı ifade ediliyor.
 
 

Emekli masada olsun

 
 
Memur sendikaları ise emeklilere ilişkin hükmün tasarıda yer alması için hükümet nezdinde girişimlere başladı. Sendikaların planına göre tasarıda emeklilerin yer almasıyla birlikte, pazarlık masasında bu yardımın emekliler için de uygulanması gündeme gelecek. Sendikalar, “Yardım neden emekli olunca kesiliyor. Yasal dayanağı yok. Biz emekli olunca çalışmayan eşimiz işe mi giriyor ki yardım bitiyor?” eleştirisiyle durumu hükümete ilettiler
 
 

1 milyar liralık maliyet

 
 
Yapılan tespitlere göre, memur emeklilerinin yaklaşık 600 bin ila 700 bininin eşi çalışmıyor. Buna göre söz konusu 141 liralık yardımın emeklilikten sonra da devam etmesi halinde 700 bine yakın emeklinin maaşında 141 liralık artış olacak. Bunun bütçeye getireceği ilave yük ise 1 milyar lirayı bulacak.
 
 

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