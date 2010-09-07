Memur artık kaba davranamayacak!

T24- Maliye Bakanlığı, çalışanlarını mercek altına aldı. Maliye Bakanlığı vergi gelirlerini artırmanın yanı sıra vatandaşın haklarını artırıcı adımlar atıyor.





Zaman'ın haberine göre, vergi dairesindeki görevli memurlara mükellefe iyi davranış eğitimi veren bakanlık, çalışanlarını mercek altına aldı. Vergi İletişim Merkezi (VİMER) başta olmak üzere mükellefin yaptığı tüm şikayetler Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından anında işleme alınıyor. Vatandaşa kaba davranan, gereksiz bürokratik işlem uygulayan memurlar bundan sonra hesaba çekilecek. Şikayet sonrasında ilgili vergi dairesi başkanı tarafından çalışanından savunma istenecek. Sürecin takibini ise Ankara'dan Mükellef Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yapacak. Başkanlık davranış hatasında bulunanlara yönelik yaptırımların yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edecek. Vergi Dairesi Başkanlığı'nın bulunmadığı illerde ise süreci defterdar takip edecek. Memurun davranış hatasında bulunması halinde öncelikli olarak uyarı cezası verileceğini aktaran Maliye'den üst düzey bir yetkili, mükellefe medeni davranmayı vergi dairelerine yerleştirmek istediklerini söyledi.



VİMER başta olmak üzere Mükellef Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na elektronik posta, telefon ve mektup yoluyla yapılacak şikayetleri dikkate alacaklarını aktaran aynı yetkili, "Mükellefimiz bundan sonrası için rahat olsun. Herhangi uygunsuz bir hareket veya kötü söz duyduğunda bize şikayette bulunsun. Gerekli yaptırımları biz uygulayacağız." dedi. Memurlara davranış eğitimi verildiği için mazeretlerinin kalmadığına dikkat çeken üst düzey bir başka yetkili ise uyarı cezasının ardından aynı davranışı sergileyenlere yönelik disiplin yönünden inceleme yapılacağını kaydetti. İdarenin vergi dairesi başkanlıkları başta olmak üzere Türkiye genelinde tüm defterdarlıklara gerekli uyarıda bulunacağını belirterek gerekli olması halinde çalışanların yeniden eğitimden geçirilebileceğini kaydetti.



Mükellefe yönelik davranışları disiplin altına almayı hedefleyen GİB, özelge sistemi ile de vergi sorumlularının vergiyle ilgili tereddütlerini gidermeyi hedefliyor. İdare "Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik'' uyarınca oluşturulan Özelge Komisyonu ile mükelleflerin ve vergi sorumlularının özelge taleplerine uygun olarak yetkili makamlarca hazırlanan özelge taslaklarını değerlendirecek. Gerekli görmesi halinde vergi uygulamalarına ilişkin tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön verecek.