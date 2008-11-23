Memo'nun şov gecesi!..

FedExForum Arena'da Memphis'e konuk olan Utah Jazz temsilcimiz Mehmet Okur'un muhteşem performansıyla salondan 103-94 galip ayrılmasını bildi.









FedExForum Arena'da Memphis'e konuk olan Utah Jazz temsilcimiz Mehmet Okur'un 23 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik muhteşem performansıyla salondan 103-94 galip ayrılmasını bildi. Utah Jazz bu sonuçla 14 maçlık seride 9. galibiyetine de ulaşmış oldu.



Utah adına maçın en skorer ismi Mehmet olurken, ona 21 sayıyla Brewer eşlik etti. Memphis'te ise Mayo'nun 23, Gay'in de 21 sayısı takımı mağlubiyetten kurtarmaya yeterli olmadı..



Maçın ilk çeyreği karşılıklı atılan basketler geçildi. Bu bölümde elde edilen 28-25'lik Utah üstünlüğü, maçın çekişmeli geçeceğinin de sinyallerini veriyordu. İkinci çeyrekte Utha savunmada daha etkili oynadı ve hücumlarda da rakibine oranla daha isabetli atışlar kullanınca bu çeyreği de 22-18 ile geçerek farkın 5 sayıya kadar açılmasına neden oldu.



İkinci yarının başında da hemen oyunun başındaki gibi takımlar arasında ciddi bir denge oluştu ve neredeyse birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Bu durum sayı avantajını elinde bulunduran konuk ekip Utah için önemli bir avantaj yarattı ve 27-26'lık skorla son periyoda 6 sayı farkla girdi.



Son çeyrekte de benzer bir tablonun oluştuğu Mayo ve Gay'in çabalarının yeterli olmadığı karşılaşmada Mehmet Okur pota altında ve takımına sayı kazandırma potansiyeli ile maça damgasını vurdu ve bu çeyreği de 26-25 önde kapatan taraf Utha oldu.



Utha Jazz bu galibiyetle 14 maçlık seride 9. galibiyetini alırken, Memphis Grizllies 13. maçında 9. yenilgisini almış oldu.





Tempo24



