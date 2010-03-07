Memo'dan Clippers potasına 27 sayı

T24 -

Bucks sahasında galip

Energy Solutions Arena'daki karşılaşmanın 35 dakikasını sahada geçiren Okur, 27 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle tamamlarken, maçın da yıldızı oldu. Carlos Boozer 17 sayı, 14'ü savunma olmak üzere 17 ribaunt ve 2 asistle ''double-double'' yaparak, galibiyete katkı sağladı. Boozer, böylece bu sezonki 40. kez iki kategoride de çift haneli sayılara ulaştı.Los Angeles ekibinde ise Drew Gooden'ın 20 sayı, 12 ribaunt ve 1 asistlik, Chris Kaman'ın da 12 sayı ve 13 ribauntluk ''double-double''ı ise yenilginin önüne geçemedi.Utah temsilcisi, sahadan da 107-85 galip ayrıldı.Milwaukee Bucks'ın sahasında Cleveland Cavaliers'ı 92-85 yendiği maçta, milli basketbolcu Ersan İlyasova 4 sayı kaydetti. Bradley Center'da yedekten girdiği oyunda 13 dakika forma şansı bulan İlyasova, 4 sayı ve 6 ribaunt kaydetti. Bucks'da Brandon Jennings 25 sayı atıp, Carlos Delfino ise 16 sayı ve 13 ribauntla ''double-double'' yaparken, Andrew Bogut da 15 sayı üretti.Konuk Cleveland takımında ise 30 sayı, 11 ribaunt ve 2 asistle ''double-double'' yapıp, maçın en skoreri olan Antawn Jamison'ın ve 27 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynayan Delonte West'in performansları ise yenilginin önüne geçemedi.Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:Miami Heat - Atlanta Hawks: 100-94Chicago Bulls - Dallas Mavericks: 116-122Minnesota Timberwolves - Houston Rockets: 98-112