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Spor

Memo'dan 12 sayı geldi

Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, evinde Los Angeles Clippers'ı 106-85 ile geçerken, milli basketbolcu 13 dakikada 12 sayı kaydetti.

14 Nisan 2009 03:00

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, evinde Los Angeles Clippers'ı 106-85 ile geçerken, milli basketbolcu 13 dakikada 12 sayı kaydetti.

Energy Solutions Arena'da 19 bin 911 basketbolseverin izlediği karşılaşmada, 13 dakika sahada kalan Okur, 12 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Jazz'da Carlos Boozer 20 sayı, 13 ribaunt ve 2 asistle "double-double" yaparak, maçın en skoreri olurken, Paul Millsap de 19 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistlik etkili bir oyun sergiledi. Jazz, bu maç ile 3 maçlık yenilgi serisine son vermiş oldu. Konuk takımdan Marcus Camby'nin 17 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik performansı ise galibiyet için yeterli olmazken, Eric Gordon ve Deandre Jordan'ın 16'şar sayısı da yenilginin önüne geçemedi.

Jazz, maçın ilk çeyreğini 30-17, devreyi de 56-43 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 83-64 üstün bitiren Utah ekibi, sahadan da 106-85 galip ayrıldı.

Kuzeybatı grubunda üçüncü sırada bulunan Utah Jazz, bu sezon çıktığı 81 maçta 48 galibiyet, 33 yenilgi aldı. Aynı konferansın Pasifik grubunda 4. sırada yer alan Los Angeles Clippers'ın ise 19 galibiyeti, 62 yenilgisi bulunuyor.

Bu arada, hafta sonu deplasmanda New Jersey Nets'e 103-93 yenilgiyle biten maçın son çeyreğinde ayak bileği dönen Hidayet Türkoğlu'ndan yoksun olan Orlando Magic, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 98-80 yenildi.

Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers: 109-117

Washington Wizards - Toronto Raptors: 96-97

Detroit Pistons - Chicago Bulls: 88-91

New Jersey Nets - Charlotte Bobcats: 91-87

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 96-94

Houston Rockets - New Orleans Hornets: 86-66

Denver Nuggets - Sacramento Kings: 118-98

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies: 119-110

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder: 113-83

Golden State Warriors - San Antonio Spurs: 72-101

Lige, yarın TSİ sabaha karşı yapılacak 3 maçla devam edilecek. NBA'de normal sezon, 16 Nisan Perşembe TSİ sabaha karşı sona erecek.

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