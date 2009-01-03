Memo Jazz'ı kurtaramadı



NBA'de Los Angeles Lakers, milli basketbolcu Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz'ı tecrübeli yıldızı Kobe Bryant'ın 40 sayı – 7 ribaunt – 4 asistlik performansıyla 113-100 mağlup etti.





Geçtiğimiz yılın finalisti Los Angeles Lakers, Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Utah Jazz'la evi Staples Center'da karşılaştı.



Karşılaşmaya seyircisi önünde çok hızlı başlayan Lakers, rakibinin kolay sayı üretmesine izin vermedi ve ilk çeyreği 37-20 önde tamamlayarak büyük bir avantaj yakaladı.



İkinci çeyrekte savunmada daha etkili olan Jazz, Ronnie Brewer-Andrei Kirilenko ikilisinin sayılarıyla farkı eritmeye çalıştı. Kobe Bryant'ın basketleriyle oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran Lakers, ilk yarıyı 57-43 önde tamamladı.



İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım, ilk 3 dakika içinde skoru 61-52'ye getirerek farkı tek hanelere çekti. Pau Gasol ve Kobe Bryant'ın son bölümdeki etkili oyunuyla Jazz'ın farkı eritmesine izin vermeyen Lakers, son çeyreğe de 81-66 önde başladı.



Son çeyrekte iki takım da savunmada beklenen performansı sergileyemezken, Mehmet Okur'un sayılarıyla maça ortak olmaya çalışan Jazz farkı kapatmayı başaramadı ve sahadan da 113-100'lük skorla mağlup ayrıldı.



Konuk ekipte Mehmet Okur 21 sayı – 13 ribaunt – 2 asist – 2 blokla takımının en skorer ismi olurken, double-double yaptı. Kullandığı 13 şutun 7'sini sayıya çeviren yıldız oyuncu, 3 sayılık atışlarda 1/3, serbest atışlarda ise 6/6 ile oynadı.



Ronnie Brewer 20 sayı – 2 ribaunt – 1 asistle hücumda ön plana çıkarken, Paul Millsap 17 ribaunt – 16 sayı – 3 asist – 2 top çalma – 2 blokla, Deron Williams 12 asist – 10 sayı – 3 ribauntla katkı yaptı.



Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant 40 sayı – 7 ribaunt – 4 asist – 2 top çalmayla takımını galibiyete taşıyan isim olurken, İspanyol yıldız Pau Gasol 21 sayı – 11 ribaunt – 6 asistle, kenardan gelen Lamar Odom 14 sayı – 7 ribaunt – 2 asistle maçı noktaladı.



Wade Miami'ye yetmedi: 86-76



NBA'de Orlando Magic, Dwyane Wade'in 33 sayı - 7 ribaunt – 6 asistle yıldızlaştığı maçta Miami Heat'i evi Amway Arena'da 86-76 yendi.



Güneydoğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Orlando Magic, bir diğer Florida ekibi Miami Heat'i sahasında ağırladı.



Yıldız oyuncu Dwyane Wade'e çözüm üretemeyen Magic, son çeyrekteki etkili oyunuyla rakibini 86-76'lık skorla geçmeyi bildi.



Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Jameer Nelson ve Rashard Lewis'in 3 sayılık basketleriyle Magic ilk 4 dakikayı 12-7 önde geçti. Dwyane Wade'in sayılarıyla farkın açılmasına izin vermeyen Heat, ikinci çeyreğe 24-21 geride girdi.



İkinci çeyreğe çaylak oyuncu Michael Beasley'nin basketleriyle hızlı giren Heat, skoru 27-26'ya getirerek öne geçti. Çeyreğin son 1.5 dakikasına 42-42 eşitlikle girilirken, Rashard Lewis'in son bölümde üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi takım, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.



İkinci yarıya 4-0'lık seriyle giren Heat, skor üretmekte zorlanmamasına rağmen savunmada etkili olamadı. Kenardan gelen Courtney Lee'nin de skora katkı yapmasıyla birlikte kontrolü yeniden elde eden Magic, son çeyreğe 67-65 önde başladı.



Son çeyreğe Tony Battie ve Hidayet Türkoğlu'nun sayılarıyla iyi başlayan Magic, son 6 dakikaya girilirken skoru 75-67'ye getirerek farkı 8 sayıya çıkarttı. Kalan sürede Wade'in çabaları yeterli olmazken, ev sahibi Orlando Magic sahadan 86-76'lık skorla galip ayrıldı.



Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 11 ribaunt – 7 sayı – 5 asistle karşılaşmayı tamamlarken, kullandığı 14 şutun 1'inde isabet kaydedebildi. 41 dakika sahada kalan yıldız oyuncu üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretemeyi başaramadı. 1 top kaybıyla sahadan ayrılan Hidayet, serbest atışlarda da 5/8 ile oynadı.



Rashard Lewis 17 sayı – 5 ribaunt – 2 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi olurken, Dwight Howard 15 sayı – 15 ribaunt – 2 asist – 2 blok – 2 top çalmayla double-double yaptı. Jameer Nelson ise, 16 sayı – 5 asist – 4 ribaunt – 1 top çalmayla katkı yaptı.



Heat'in yıldızı Dwyane Wade 33 sayı – 7 ribaunt – 6 asist – 2 top çalma – 1 blokla takımının skor yükünü üstlenirken, Udonis Haslem 12 sayı – 8 ribauntla, kenardan gelen Deaquan Cook 10 sayı – 3 ribauntla maçı tamamladı.