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Kültür-Sanat

Memluklular'ın kovası para bastı

Memluk sultanlığı döneminden kalma 650 yıllık cam kova Sotheby's müzayede evinde 3,67 milyon TL'ye satıldı

03 Nisan 2009 03:00

Memluk sultanlığı döneminden kalma 650 yıllık cam kova Sotheby's müzayede evinde 3,67 milyon TL'ye satıldı

Memluk sultanlığı dönemine ait 650 yıllık dekorlu cam kova, İngiltere’de yapılan müzayedede 1,55 milyon sterline (3,67 milyon lira) satıldı.

İslam eserleri müzayedesindeki en pahalı parça olan kovaya verilen paranın, satış öncesi tahminlerin iki katı olduğu belirtildi.

Sotheby’s müzayede evindeki açık artırmada toplam 4,45 milyon sterlinlik satış yapıldığı bildirildi.

Kovanın, o dönemde sofradaki misafirlerin, yemeğin başında veya sonunda ellerini yıkamaları için kullanıldığı belirtiliyor. Buna benzer bilinen dört kova daha bulunuyor ve bunların üçü müzelerde sergileniyor. Diğerinin ise şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

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