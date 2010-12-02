-''MEMLEKETTE DEMOKRASİ VAR'' YARIN GÖSTERİMDE İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Türk sinemaseverler, bu hafta üç yeni filmi izleme imkanı bulacak. Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor ile Melisa Sözen'in rol aldığı ''Av Mevsimi'', bir cinayet araştırması sırasında hayatları altüst olan üç polisin hikayesini anlatıyor. Güçlü kadrosuyla öne çıkan filmin konusu özetle şöyle: ''Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın 'Avcı' olarak bildiği Ferman ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren 'Deli İdris', cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan ise bu ikiliye yeni katılmış bir çömezdir. Öldürülen genç bir kız, onları uyuşturucu taciri Asit ile Türkiye'nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade, kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.'' Süleyman Nebioğlu'nun yönettiği ve Müjdat Gezen, İlker Ayrık, Nejat Birecik ile Gülçin Santırcıoğlu'nun oynadığı ''Memlekette Demokrasi Var'', bir delinin gözünden hayatı beyaz perdeye aktarıyor. Adnan Menderes'i Yassıada'dan kurtarmaya kalkan bir delinin maceralarının anlatıldığı filmde, Müjdat Gezen, köyün en akıllı delisi Baradan rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Komik sahneleriyle dikkati çeken filmin konusu şöyle: ''Baradan, 100 bin çöp kibritin eczalarından bomba yapar ve bir denizaltı dehlizinden geçerek bombayı Yassıada'da patlatır. O kargaşada Menderes aynı dehlizden kaçar.'' Condy Cameron'ın yönettiği ve Ciara Bravo, Condy Cameron, Karley Scott Collins ile Joel Mchale'in seslendirdiği animasyon film ''Çılgın Dostlar 3/Open Season 3'', özelikle çocukları sinema salonlarına çekecek. Filmde, Boog ve Elliot'un çılgın sirkteki komik maceraları anlatılıyor.