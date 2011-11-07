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Politika

Memleketinde bayramlaştı RİZE (A.A)

07 Kasım 2011 15:53

-Memleketinde bayramlaştı RİZE (A.A) - 07.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramını geçirmek üzere dün gece geldiği babaocağı Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinden makam aracıyla ilçe merkezine geldi. Erdoğan, burada kendisini bekleyenlerle tek tek bayramlaştı. Gürcistan Mağdurları Derneği Başkanı Nuriye Kaputoğlu, burada Erdoğan'a çiçek verdi, Gürcistan'daki tutukluların serbest bırakılmasına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti. Kaputoğlu, bu ülkedeki diğer tutukluların serbest bırakılması için de Erdoğan'dan yardım istedi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Erdoğan, çocuklara oyuncaklar hediye etti, bir bebeği kucağına alarak sevdi. Başbakan Erdoğan, bayramlaşmanın ardından makam aracıyla ilçeden ayrıldı. Bu arada, Güneysu Merkez Camisi karşısındaki bir binaya AK Parti Güneysu Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından asılan ''Güneysu'nun gururu Recep Emice, yürüdüğün yolda seninleyiz. Yeğenlerin'' yazılı pankart asıldığı görüldü.

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