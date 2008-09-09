'Memleketimde arsenikli su yok'

Çevre Bakanı'nın memleketi de arsenikli!

'Arsenikli su siyasi malzeme oldu'

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da içme suyundaki arsenik oranı ortalamasının litrede 10 mikrogramın altında olduğunu belirterek bu konuda bir sıkıntı olmadığı belirtti. Eroğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce düzenlenen "Sürdürülebilir Su Yönetimi Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Eroğlu, "Afyonkarahisar'daki içme sularında arsenik bulunduğuna yönelik haberler ve bölgedeki son durumun" sorulması üzerine, "bu konunun saptırıldığını, konu hakkında gerekli açıklamanın yapıldığını" bildirdi.Afyonkarahisar Belediyesinin Sağlık Bakanlığına yazı yazarak birkaç kuyuda 10 mikrogram/litreden daha yüksek derecede arsenik olduğunu ve bu konuda ne yapacağını sorduğunu anlatan Eroğlu, belediyenin aynı zamanda bu kuyuları kapattığını, geri kalan kuyu sularını bir araya toplayarak 10 mikrogramdan daha küçük oranda, 7 mikrogram/litre oranındaki arsenik düzeyiyle halka verdiğini kaydetti.Afhonkarahisar'da inşa edilen Akdeğirmen barajını 29 Ekim 2008 tarihinde hizmete açacaklarını, bu barajda su tutmaya başladıklarını anlatan Eroğlu, "Akdeğirmen Barajı sayesinde yer altı sularıyla içme suyu gibi alanlara su verilmeyecek. Herhangi bir sorun yoktur. Maalesef İzmir'de böyle bir durum olunca ve halktan gizlenince, ben de Afyonkarahisar milletvekili olduğum için böyle bir polemiğe girmişler" diye konuştu.Eroğlu, "Afyonkarahisar'da bir sıkıntı yok. İçme suyundaki arsenik oranı ortalaması neticede 10 mikrogram/litrenin altındadır" dedi."CHP ya da AK Parti'li hiçbir belediye ayrımı yapmadıklarını" anlatan Eroğlu, bütün vilayetlere su konusunda destek sözü verdiklerini belirtti. Bu konuda İzmir'de 2010 yılında bitmesi planlanan Gördes Barajı'nın bu yılın sonunda bitirilmesi için talimat verdiklerini hatırlatan Eroğlu, Başbakan Erdoğan'ın da bunun için destek verdiğini, ödeneğin ayrıldığını aktardı."Her ilde sularda arsenik belli oranda olduğu söyleniyor. Bir rapor var mı bu konuda?" şeklindeki soruyu Eroğlu, şöyle yanıtladı:"Her suda belli miktarda arsenik vardır. Hatta demir gibi bazı mineraller insan vücuduna yararlıdır. Önemli olan bunların ülkemizde dünya sağlık örgütü veya AB'nin içme suyu standartlarının üstünde olmamasıdır. Arsenik konusuna gelince, arsenik konsantrasyonu geçmişte 50 mikrogram/litreydi ama 2005 yılında hükümetimiz bunu AB standartlarına uyum çerçevesinde 10 mikrogram/litreye indirdi.Belediyelere arsenik giderme teknolojileri kullanma konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yazı yazdık. Pek çoğu giderdi. Mesela Manisa bunlara güzel bir örnek. Diğer belediyelerde de talep edenler var. Bunlarla ilgili ihale yapıldı. İzmir herhangi bir talepte bulunmadı. Kendi başına çözüme gitti, mesele de budur."Bir gazetecinin barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin sorusu üzerine Eroğlu, Türkiye'de barajlardaki su seviyesinin yaz aylarında azalmaya başladığını ve eylül ayında ise su seviyesinin minimumda geçtiğini kaydetti. Eroğlu, "Elbette su seviyesi yükselecek ve yaz ayları sonunda düşecek. 2007 yılında büyük bir kuraklık oldu. Bilhassa Ankara'da yağış azlığı olduğu bilinen bir gerçektir. 2008 yılında büyük bir yağış azlığı olmamasına rağmen geçen yıldan gelen büyük bir eksiklik vardı. Dolayısıyla bunu tamamlamak için önümüzdeki yıl verimli yağışlar olursa bu barajlar dolacak" dedi.Bakan Eroğlu, "Türkiye'nin su sorunu gerçekten yok mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Su miktarı açısından bir problem yok. Geçmiş dönemlerde yapılması gereken yatırımlar yapılmadığı için bu konuda sıkıntı varsa yatırım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Birçok şehirde, hükümetimiz döneminde, 13 milyon nüfuslu İstanbul başka olmak üzere 20 tane ilimize, 4 milyon da Gördes ile olmak üzere, biz aşağı yukarı 27 milyonluk bir nüfusa su getiriyoruz. 12 ilimizde de su temin çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 41 milyon nüfusa demek ki biz ilave su getirmiş olacağız."Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığı, ancak su fakiri bir ülke de olmadığını kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:"Su kaynaklarını planlı programlı şekilde tek elden yönettiğin zaman Türkiye'nin hiçbir zaman içme, kullanma ve sanayi suyu sıkıntısı olmaz ama tabii bu konuda yatırımların yapılması gerekir. Zaten hükümetimiz bu konuda gerekli yatırımları yapıyor. Geçmiş dönemdeki eksiklikleri gidiyor. Geçmişte, Sayın Başbakanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce İstanbul'un halini düşünün, bugün kuraklığa rağmen her tarafta suyun aktığını düşünün. Su akıyor, akmaya devam edecek."