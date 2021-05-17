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Memleket Partisi'nden 'çalıntı logo' iddiasına yanıt: Bir hikâyesi var

17 Mayıs 2021 23:20

Memleket Partisi'nin logosu yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği nedeniyle eleştirilirken, Genel Sekreter Hakkı Akalın, 'çalıntı' iddiasını yalanladı.

HAkkı AkalınMemleket PartisiMemleket HareketiMuharrem İnceMuharrem İnce partisi
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