Memleket Partisi'nden 'çalıntı logo' iddiasına yanıt: Bir hikâyesi var

Muharrem İnce'nin 2020 Eylül ayında Sivas'ta başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme süreci tamamlandı. Kuruluş dilekçesi resmi olarak İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen Memleket Partisi'nin logosu hakkında sosyal medyada 'çalıntı' iddiaları ortaya atıldı.

Partinin logosunun, uluslararası e-ticaret şirketi ViziNova'nın logosundan alıntılandığı savunulurken, iki logo arasındaki benzerlikler dikkat çekti.

Memleket Partisi'nin logosunda nazar boncuğu kullanılırken, e-ticaret şirketinin logosunda kırmızı yuvarlak bir işaret mevcut. ViziNova'nın logosundaki 8 işareti de, parti logosunda 7 işaret olarak kullanılmış.

Hakkı akalın iddiaları reddetti

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın, parti logosunun 'çalıntı' olduğu iddialarını reddetti. Söz konusu logonun 'bir hikâyesi' olduğunu söyleyen Akalın, logo hakkındaki sorulara 18 Mayıs'ta yapılacak parti tanıtım toplantısında