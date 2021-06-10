Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ortak adayda HDP olmasın" şeklindeki açıklamasıyla ilgili "Ben ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum, matematiği bilmediklerini düşünüyorum. Katılımın yüksek olabilmesi için adayın çok olması gereklidir" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İnce, son dönemde muhalefet partilerince dillendirilen erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak "Erken seçim olabilmesi için ya cumhurbaşkanının iradesi lazım, ya da 360 milletvekili lazım" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre, her iki seçeneğin de iktidara bağlı olduğunu belirten İnce, "Biz Memleket Partisi olarak diyoruz ki 'Biz seçime hazırız; ama Türkiye’nin demokrasisinin önünün açılması lazım'. Gelin, seçime girme şartlarını kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Öyle '15 milletvekili, kiralık, sana gitsin' gibi ucube işlere girişmeyelim. Türkiye demokrasisinin önünü açın. Hemen seçime gidelim. Biz hazırız. Yanlış işlerle uğraşmayalım. Şu anda 20 gün oldu biz kurulalı; 51 vilayette örgütlendik. Bunu yakında 81 yapacağız ama kolaylaştırırsanız 'Biz seçime hazırız' diyoruz" diye konuştu.

“Katılımın yüksek olabilmesi için adayın çok olması gereklidir”

İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ortak adayda HDP olmasın" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Onu ben bilemem, onu Sayın Akşener’e sorarsınız. Ben ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum, matematiği bilmediklerini düşünüyorum. Bu mümkün değil. Bu doğru değil. Bu matematik bilimine aykırı. Katılımın yüksek olabilmesi için adayın çok olması gereklidir" dedi.

"Kürtçe ile ilgili söylediklerimin arkasındayım"

Muharrem İnce, Habertürk'te katıldığı 'Türkiye'nin Nabzı' programında, Kürtçe ana dilde eğitim ile ilgili "Pedagojiye uygunsa bilin ki üniter devlete de uygundur. Ama pedagojiye uygun değil bu" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Dediklerimin arkasındayım. Biz çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Bir; resmi dilimiz olan Türkçe’yi öğreteceğiz. İki; çocuklara evlerinde annesinden öğrendikleri dili öğreteceğiz. Üç; uluslararası bir dil öğreteceğiz. Hiçbir devlet çocuğun evinde öğrendiği dili, anasından öğrendiği dili unutturamaz. Bizim derdimiz bundan ibarettir. Ayrıca bu konuda 'Siyasetçiler konuşuyor' dedim. 'Pedagoji uzmanları, dil bilimciler, eğitimciler konuşsun' dedim" ifadesini kullandı.

Memleket Partisi kurucusu Muharrem İnce, Habertürk'te katıldığı programda, anadilinde eğitim meselesinin pedagoji konusu olduğunu belirterek "Pedagojiye uygunsa bilin ki üniter devlete de uygundur. Ama pedagojiye uygun değil bu. Neden değil? Bu çok uzun bir tartışma. Ama şöyle, fiziği, matematiği Kürtçe anlatalım demek, çocuğa şu demektir, 'Ey Kürt kızı, delikanlısı, sen doktor ol ama İzmir'de görev yapama, sen Hakkari'de kal' demektir. Bunu o çocuklara yapamayız” demişti.