Memleket Partisi, Çiçek ve Erdoğan'ı Disiplin Kurulu'na sevk kararı aldı

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan’ın, “kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak” Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Parti Meclisi’nde görüşme yapılacağını bildirdi.

Memleket Partisi, partinin Genel Disiplin Kurulu (GDK) Başkanı Mustafa Kemal Çiçek ve GDK Üyesi Tolgahan Erdoğan’ın “kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak” Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi için Parti Meclisi’nde toplantı yapılacağını açıkladı. Memleket Partisi’nin bugün yaptığı olağanüstü MYK toplantısında oybirliğiyle aldığı karar sosyal medya hesabından duyuruldu. Memleket Partisi açıklaması şöyle:

“Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulumuz; 11.02.2022 tarihinde olağanüstü toplanarak, Genel Disiplin Kurulu üyelerimiz Sayın Mustafa Kemal Çiçek ve Sayın Tolgahan Erdoğan’nın ‘kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak’ Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilmek üzere Parti Meclisi’nde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Bu açıklama üzerine Mustafa Kemal Çiçek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisinden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim.

MEMLEKET PARTİSİ, ÇİÇEK VE ERDOĞAN’I DİSİPLİN KURULUNA SEVK KARARI ALDI

Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır”

Öte yandan, Turktime internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla da sosyal medya hesabında; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kendisi hakkında “Külliyeye çıkan CHP’li” başlıklı haberi nedeniyle yaptığı suç duyurusunda, savcılığın Kovuşturmaya Yer Olmadığı kararı verdiğine ilişkin haberi paylaştı.