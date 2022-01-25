Memleket Partisi: Beceriksizliğin faturası bir restoran faturasıyla bir tutulmaya çalışılıyor

Memleket Partisi’nin yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımız büyük zorluklar yaşamaktadır. Kar yağışından olumsuz etkilenen tüm insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef ülkemiz bugün geldiği noktada doğal afetlerle baş edebilme özelliğini kaybetmiştir. Ne yangını söndürebiliyoruz ne selde ne de karda vatandaşımızın çile çekmesini önleyebiliyoruz. Gaziantep’te yaşanan da doğal afettir; İstanbul’da yaşanan da doğal afettir” ifadelerine yer verildi ve “Meteoroloji günler öncesinden uyardı deniliyor. Meteorolojinin uyarıları sadece yerel yönetimler için mi? Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-İstanbul yolu, Adana-Gaziantep yolu yerel yönetimlerin sorumluluk alanında mı?"

"İnsanlarımız çile içindeyken bu beceriksizliğin faturası bir restoran faturasıyla bir tutulmaya çalışılıyor”

Yapılan açıklamada, “Bakanlar çok övünülen havalimanına inmek yerine kapatılan Atatürk Havalimanı’na inmişken, Kuzey Marmara Otoyolu kapanmış vatandaş yolda kalmışken, evine ulaşamayan insanlarımız çile içindeyken bu beceriksizliğin faturası bir restoran faturasıyla bir tutulmaya çalışılıyor” ifadelerine de yer verildi.

Memleket Partisi’nin açıklamaları şöyle devam etti:

"Sığ tartışmalar"

"Her ne kadar restoranda yemek yiyen belediye başkanına yönelik iddialar doğrulanmış olsa da Memleket Partimizin savunduğu etik değerler gereği sosyal medya üzerinden yürütülen sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir.

Gerek sosyal medyada gerek sosyal yaşamda milletimizi kutuplaştıran bu linç kültürü doğruları, hataları ve bu hatalardan nasıl kurtulacağımızı değil küçük hesapları tartışma masasına getirmekten başka bir işe yaramıyor."

“Merkezi yönetim de yerel yönetim de sınıfta kalmıştır”

"Her zaman doğruları söyleyen Memleket Partisi olarak diyoruz ki; merkezi yönetim de yerel yönetimler de İstanbul’da ve Gaziantep’te yaşanan doğal felakete sınıfta kalmıştır. Daha iyi bir yönetimi hak eden insanımız için var gücümüzle çalışmaya, eğip bükmeden doğruları söylemeye devam edeceğiz."