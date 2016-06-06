T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Memet Ali Alabora ve Haluk Bilginer 7 yıl sonra İngiliz yapımı bir filmde buluşuyor

Fransız yönetmen Louis Lagayette’nin yeni filmi 'Trendy'de, Hollywood yıldızı Alan Ford ile Lorraine Burroughs da yer alacak

Memet Ali Alabora&#39;nın 7 Kocalı Hürmüz filminden Nurgül Yeşilçay ile canlandırdığı bir sahne

06 Haziran 2016 11:30

Haluk Bilginer ve Memet Ali Alabora, İngiliz yapımı 'Trendy' filmi için bir araya gelcek. 2009'da "7 Kocalı Hürmüz” filminde rol alan iki oyuncu ,7 yıl aradan sonra aynı filmde buluşacak.

Hürriyet’ten Zelal Özalp’ın haberine göre; Londra’da yaşayan Fransız yönetmen Louis Lagayette’nin yeni filmi “Trendy”de, Hollywood yıldızı Alan Ford ile Lorraine Burroughs da kadroda yer alacak.

Birkaç hafta içinde çekimlerinin başlanacağı bildirilen filmin çekimlerine Bilginer'in, iki hafta sonra katılmak üzere İngiltere’ye gideceği belirtildi.

Haluk Bilginer'in, Alan Ford’un üstlendiği Matthew karakterinin iş yaptığı Hasan’ı canlandıracağı belirtilirken; üç yıldır İngiltere’de olan ve İngiliz vatandaşlığı alan Memet Ali Alabora'nın da filmdeki adının Mehmet olacağı bilgisi aktarıldı.

 

 

ETİKETLER

memet ali alaborahaluk bilginerfilmİngiltereHollywood

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24