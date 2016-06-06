Memet Ali Alabora ve Haluk Bilginer 7 yıl sonra İngiliz yapımı bir filmde buluşuyor

Haluk Bilginer ve Memet Ali Alabora, İngiliz yapımı 'Trendy' filmi için bir araya gelcek. 2009'da "7 Kocalı Hürmüz” filminde rol alan iki oyuncu ,7 yıl aradan sonra aynı filmde buluşacak.

Hürriyet’ten Zelal Özalp’ın haberine göre; Londra’da yaşayan Fransız yönetmen Louis Lagayette’nin yeni filmi “Trendy”de, Hollywood yıldızı Alan Ford ile Lorraine Burroughs da kadroda yer alacak.

Birkaç hafta içinde çekimlerinin başlanacağı bildirilen filmin çekimlerine Bilginer'in, iki hafta sonra katılmak üzere İngiltere’ye gideceği belirtildi.

Haluk Bilginer'in, Alan Ford’un üstlendiği Matthew karakterinin iş yaptığı Hasan’ı canlandıracağı belirtilirken; üç yıldır İngiltere’de olan ve İngiliz vatandaşlığı alan Memet Ali Alabora'nın da filmdeki adının Mehmet olacağı bilgisi aktarıldı.