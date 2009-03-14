Memeden nasıl keserim?

Soru: Merhabalar. Benim 18 aylık bir bebeğim var, hâlâ emmeye devam ediyor. Ben çalıştığım için sadece akşam ve geceleri emiyor fakat artık bırakmalı mı diye düşünüyorum, daha sonra bırakması zor olur diyorlar fakat ben kendiliğinden bırakmasını bekliyorum, oğlumun çok da fazla bu konuda hırpalanmasını istemiyorum. Ama oğlum bırakacağı yere daha da memeye düşüyor sanki. Bir kitapta çocuğun ağız dönemini tamamlaması gerektiğini ağız dönemini tamamlayan çocuğun zaten kendiliğinden bırakacağı yazılıydı, eğer biz bıraktırsak çocuk için olumsuz olabileceği yazılıydı. Lütfen beni bu konuda bilgilendirir misiniz? Nasıl bıraktırabilirim hangi zaman bıraktırmak için doğru zamandır?



Gönderen: Şermin V.



Cevap



Sayın Şermin Hanım,



Emzirme anne ve bebek arasında güçlü bir bağ oluşmasını sağlayan çok özel bir ilişkidir. Bunu sonlandırırken hem bebeğiniz hem de siz bu değişime uyum sağlamak durumunda kalırsınız. Memeden kesmeden geç kalmak, acele etmek kadar sakıncalıdır. Memeden kesme zamanı konusunda bir takım bilimsel araştırmalar bulunmasına rağmen doğru zaman konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini daha sonrasında da ek gıdalar başlanarak emzirmenin 12 ile 24 ay dönemine kadar sürdürülebileceğini söylüyor.



Kritik dönem olan ilk altı ayı geçtikten sonra memeden kesme kararı sizin vereceğiniz bir karardır ve siz ne zaman kesmeyi düşünüyorsanız doğru zaman o zaman olacaktır. Hem bebeğinizin hem de kendinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bebeğinizi memeden ayırmayı aşamalı ve yavaş yavaş gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Memeden kesmeye karar verdiğiniz anda bebeğinizin hayatında başka değişikliklerin olmamasına özen gösterin (diş çıkarması, hastalık, yeni gelen bir kardeş, vs.). Bu süreçte sabırlı olmanızı, bebeğinizin bu duruma uyum sağlaması konusunda anlayışlı olmanızı öneririz. Unutmayın ki bebekler için emmek açlık hissini giderme yanında huzur, rahatlık ve anneye yakınlık sağladığı için duygusal bir değer de taşımaktadır. Çoğu zaman bundan vazgeçmek pek kolay olmamaktadır. Ancak bebeğinizin emme dışında başka yollarla da sizinle ilişki kurabileceğini görmesini sağlayın. Onunla oyun oynayabilir, onu okşayarak öperek sevginizi gösterebilir ve onun yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz.



Bebeğinizi memeden keserken, 18 aylık bebeğinizin farklı alanlardaki gelişim özellikleri hakkında detaylı bilgi edinmenizin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bunun için sizi sitemizde yer alan Anne ve Babalar için-Gelişimin Temel Taşları bölümüne yönlendirmek isteriz

Son olarak, memeden kesme sürecini sizin ve bebeğiniz için kolaylaştırmak adına yapabilecekleriniz:



- İlk olarak emzirdiğiniz saatlerde bebeğinizi başka bir şeyle meşgul etmeye çalışın. Atıştıracak bir yiyecek vermek, oyun oynamak, okşamak, güzel şeyler söylemek faydalı olabilir.

- Emzirme saatlerinde bebeğinizin dikkatini başka bir şeyle dağıtmak için mümkünse eşinizden de yardım alın.

- Çocuğunuzu emzirme pozisyonunda kucaklamaktan ve de emzirirken giydiğiniz giysileri giymekten kaçının.

- Bebeğiniz parmak emme ya da bir nesneye bağlanma (oyuncak ayı, battaniye, vs.) gibi davranışlar göstermeye başlarsa bunlara engel olmayın. Bunlar yardımıyla bebeğinizin bu değişime uyum sağlamaya çalıştığını düşünün.

- Memeden kesmeye karar verdiğiniz anda kararlı ve tutarlı olun.

- Eğer memeden kesme girişimlerinizin hiç biri olumlu sonuç vermediyse panik olmayın. Zamanlamanızın yanlış olabileceğini düşünün. Böyle bir durumda çabalarınıza biraz ara verin ve tekrar deneyin.



İlginize tekrar teşekkür eder, bebeğinizle birlikte sağlıklı günler dileriz.



AÇEV

