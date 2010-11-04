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Yaşam

Memecan: Pişman değilim

Salih Memecan, Kılıçdaroğlu'nu dansöze benzettiği karikatürüyle ilgili konuştu.

04 Kasım 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çizdiği karikatüre gelen eleştirileri NTV’de yanıtlayan Sabah gazetesi karikatüristi Salih Memecan, “Dünya görüşü doğrultusunda eleştiriyorum. Denge politikası yapsaydım içten olmazdı, doğru olmazdı” dedi.

Eleştiri hakkının kullanılması gerektiğini belirten Memecan,  “Ben düşünmediğim şeyi çizemem. Ben burada duruyorum, orayı eleştiriyorum. Öbür karikatürist burada duruyor orayı eleştiriyor. Binlerce karikatürist siyasi iktidarı her gün eleştiriyor, pişman değilim” diye konuştu. Dünya görüşü doğrultusunda eleştiride bulunduğunu ifade eden Memecan karikatüre ‘şaka’ denilip geçilmesi hakkı bulunduğunu ve ciddi olmadığını, karikatüre dava açmanın çok yanlış olduğunu belirtti.


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