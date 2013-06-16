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Memecan çocuklarını Gezi'ye götüren babaların Babalar Günü'nü kutladı!

Salih Memecan, dün gece gazdan etkilenen çocukların babalarını suçlayan bir karikatür çizdi

16 Haziran 2013 12:07

Dün gece Taksim Gezi Parkı'na yapılan polis müdahalesi sonnucunda Gezi Parkı tamamen boşaltıldı, çadırlar söküldü. Ancak olaylar durulmadı, göstericiler ile polisler arasındaki çatışma sabaha kadar devam etti.

Polisin Gezi Parkı'na müdahalesi esnasında parkta ve myedanda çocuklar olduğu, gazdan etkilendikleri söylentisi sosyal medyada yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan kimi fotoğraflar ise sahte çıktı. Çocukların da orada olduğu bir zamanda polis müdahalesi yapılmasına kimisi isyan ederken kimisi de 'Polisin 40 dakika yaptığı uyarı anonsuna rağmen ne işi var çocukların orada?' diye tepki gösterdi.

Sabah gazetesi karikatüristi Salih Memecan da bugün bu konuyu ele aldı ve çocuklarını oraya götüren babaların 'Babalar Günü'nü' kutladı.

İşte o karikatür:

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