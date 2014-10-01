Meme kanseri hastalarının ömrü 16 ay uzatıldı

Roche ilaç şirketine ait kanser ilacının, ileri meme kanseri hastası kadınlarda, kontrol grubuna göre yaşam süresini 16 aya kadar uzatabileceği belirtildi.



Artıbir'de yer alan habere göre; araştırma sonuçları İspanya’nın Madrid şehrindeki Avrupa Medikal Onkoloji Toplumu’nun pazar günkü toplantısında sunuldu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin iki yıl önce onay verdiği ‘pertuzumab’ etkin maddeli ilaç, bazı kanser tümörlerinin büyümesine yol açan ‘HER2’ isimli proteinin harekete geçmesini engelliyor.

En uzun uzatma

Dünya çapında 808 hasta üzerinde yapılan araştırmada, bir gruba bu ilacın da olduğu üç ilaç, diğer gruba ise bu ilacın yerine iki başka ilaçla birlikte, placebo (tedavi gücü bulunmayan madde) verildi. Söz konusu ilacı alan ve meme kanserinin ‘terminal’ aşamasındaki hastaların yaşam süresi 56.5 ay, ilacı almayanların ise 40.8 ay olarak belirlendi. Aradaki 15.7 aylık farkın, metastatik (kanserin vücudun diğer bölgelerine de yayıldığı) meme kanserinin tedavisinde kullanılan bir ilacın sağladığı en uzun süre olduğu belirlendi.

'Yaşam süresini uzatma faydası var'

Araştırmayı yürüten uzmanlardan doktor Sandra M. Swain, ilaç için, “Daha önce böyle bir şey görmedik. Beklenmedik bir oranda yaşam süresini uzatma faydası var” sözlerini kullandı. Onkolog Dr. Edith A. Perez de, sonucun etkileyici olduğunu söyleyerek, “Genellikle biz iki aylık bir iyileşme görüyoruz” dedi.