-MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE GELİŞME WASHINGTON (A.A) - 12.07.2010 - Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu (ASCO), meme kanseri tedavisinde aromataz önleyiciler olarak gruplandırılan hormon esaslı ilaçlarla tedaviyi, doktorlara yönelik tavsiye listesine aldı. ASCO tarafından yapılan açıklamada, bu ilaçların günlük kullanımının, kanser tümörü ameliyatla temizlenmiş kadınlarda tümörün yeniden gelişmesini önleyebildiği belirtildi. Açıklamada, "bu ilaçlarla tedavinin 5 yıla kadar sürdürülmesinin tavsiye edilir olduğu" kaydedildi. Hastalığa yakalanmış ve menopoz dönemini geçmiş olan kadınların büyük bölümünün, bu ilaçları belirli bir dönemde kullanmayı düşünmeleri gerektiği ifade edildi.