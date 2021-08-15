Meme Estetik Yöntemleri - Op. Dr. Hüseyin Kandulu

Bayanların estetik yöntemlerinden olan meme büyütme işlemleri ile memelerinde daha dolgun bir görünüm elde edebilmeleri mümkündür. Hastalarda çeşitli sağlık sorunlarından dolayı memelerde sönme meydana gelebilir. Bu nedenle hastalarda etkin estetik yöntemler kullanılarak memelerin eski görünümünü kazanabilmeleri mümkün olur.

Söz konusu yöntemler arasında bulunan meme büyütme işlemleri sayesinde hastalarda memelerde istenilen görünüm sağlanmış olur. Özellikle bazı bayanlarda genetik nedenlerden dolayı doğuştan gelen arızaların giderilmesi için bu estetik yöntemler kullanılmaktadır.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu Kimdir?

Meme Büyütme Estetiği

Bayanların çeşitli nedenlerden dolayı memelerinde küçülme meydana gelir. Kilo verme, emzirme gibi nedenler memelerin yapısının bozulmasına neden olur. Bu nedenle hastalarda meme büyütme işlemlerine başvurulur. Çeşitli dolgu malzemeleri kullanılarak bu estetik yöntemler gerçekleştirilmiş olur.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Hastalarda bu yöntem estetik gereksinimler nedeni ile ortaya konulabileceği gibi aynı zamanda genetik hastalıkların ortadan kaldırılması için de tercih edilir. Özellikle büyütme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hastaların sağlık sorunları da dikkat çeker. Sonuç olarak estetik yöntemler ya da diğer yöntemler kullanılarak silikon implant gibi uygulamalar ile büyütme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Başlıca yöntemler arasında dolgu yöntemleri gelir. Liposuction yani yağ aldırma işlemi sonucu ortaya çıkan yağ hücrelerinin aktarılması da yine dolgu işlemlerinde kullanılır. Bunun yanında silikon çalışmaları ya da implant yöntemi yine daha hacimli memeler için tercih edilir. Bu yöntemlerin kullanılması ile birlikte bayanların kendini görünüm ve psikolojik olarak daha iyi hissedebilmeleri de mümkündür.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Bir diğer estetik yöntem olan meme küçültme yönteminde hastaların memelerin baş kısmında ya da diğer kısımlarında estetik dokunuşlar yapılır. Memelerin küçültülmesi için kullanılan yöntemler arasında yağ aldırma en başta gelen yöntemler arasındadır. Yağ aldırma ve sonrasında meme ucunun denk getirilmesi işlemi bu aşamada yapılır.

Tedavi öncesinde hastaların sigara kullanımın ya da alkol kullanımı terk etmesi gerekir. Çünkü bu tür alışkanlıklar meme küçültme sonrasında iyileşme sürelerini düşürür. Bunların yanı sıra hastaların küçültme işleminin sonrasında oluşacak görünüm hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Gerçekçi beklentilerin olması hastaların hayal kırıklığına uğramaması açısından önem taşır.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Hastalar meme küçültme işlemi yapıldıktan sonra belirli bir süre ağır aktivitelerden uzak durmalıdır. Bunun yanında yüz üstü yatmak yerine sırt üstü yatarak meme kısımlarına dikkat etmek gerekir. Günümüzde hastalarda bu yöntemin sonrasında ağrılar ya da morarmalar meydana gelebilir. Bu durumlarda hastaların doktor tavsiyesi ile çeşitli ilaçları kullanabilmesi mümkündür.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Estetik amaçlar için kullanılan bir diğer yöntem ise meme dikleştirme işlemidir. Dikleştirme işleminin gerçekleştirilmesi aşamasında hastaların yağ dokusunun alınması ve bazı hastalarda ise hyaluronik asit eklenmesi mümkündür. Beklentilerin karşılanması için söz konusu yöntemleri kullanarak daha dik bir meme hali ortaya konulmuş olur.

Estetik açıdan daha güzel bir görünüm ortaya koymak için meme dikleştirme işlemleri kullanılır. Bazı hastalarda çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan meme sönme sorunlarının giderilmesi aşamasında kullanılan yöntemler sayesinde hızlı bir şekil alma mümkündür.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Meme şeklinden memnun olmayan, meme uçlarında bozukluklar olan ya da memeleri arasında estetik ve simetrik farklılıklar olan hastalar dikleştirme işlemlerinden yararlanabilir. Bu işlem sayesinde hastaların görünüm olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri mümkün olduğundan dolayı bayanlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Günümüzde bu nedenlerden dolayı birçok hasta meme dikleştirme işlemi yaparak estetik olarak daha iyi görünen memelere sahip olabilir.