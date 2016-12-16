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Meme büyüten depresyon ilacı davalık oldu

ABD'de bir erkek, psikolojik rahatsızlık tedavisi için kullandığı ilaç memelerinde büyümeye yol açınca tazminat davası açtı

16 Aralık 2016 14:06

ABD’de bir erkek, psikolojik rahatsızlık tedavisi için kullandığı ilaç memelerinde büyümeye yol açınca tazminat davası açtı.

Habertürk'ün haberine göre, 26 yaşındaki Eddie Bible, bipolar ve anksiyete bozukluğu nedeniyle verilen Risperdal isimli ilacı 13 yaşından bu yana kullanıyordu.

Ancak genç adam, “Rahatsızlığıma fayda etmediği gibi neredeyse kadınlarla denk büyüklükte göğüslerim oldu” diyerek ilaç için üretici firma Johnson&Johnson firmasına dava açtı. Üretici firma, 2006’da yani ilaç piyasaya sürüldükten 12 yıl sonra, erkeklerde göğüs büyümesini yan etki olarak prospektüste belirtmeye başladı. Bible ise bunun kendisi için geç bir uyarı olduğu söyledi.

“İlacı uzun süre kullanan erkek hastaların çoğu bu yan etkileri yaşayabilir” diyen Psikiyatr Doç. Dr. Armağan Samancı, “İlaç dopamini bloke ediyor, süt hormonunun artışına neden oluyor. Prolaktin, kadında âdet kesilmesi ve göğüsten süt gelmesini sağlayan hormondur. Erkeklerde memede şişkinliğe, süt artışına sebep oluyor. İlaç, erkekte cinsel isteksizlik yaratabilir, spermler üzerinde de olumsuz etki bırakabilir. Ancak değiştirilir, tedaviye başka ilaçlarla devam edilirse yan etki ortadan kalkar. Kalıcı bir durum değil” ifadesini kullandı. Op. Dr. Bülent Cihantimur da “Sperm düşüklüğüne göre daha çok memeyi etkiliyor” diye konuştu.

 

"Yan etki gözardı edilebilir"

 

Sağlık Bakanlığı ise “Doktorlar bu gibi durumlarda kâr-zarar dengesini gözetir. Hastanın tedavisi için kaçınılmaz olan ilaçların yan etkileri göz ardı edilebilir. Şizofren bir hastanın intihar etmesi veya çevresine zarar vermesindense bu ilacı kullanması daha uygundur diye düşünülüyor” dedi.

 

Türkiye'de 150 bin kişi kullanıyor

 

Türkiye’de de ilaç şizofreni, bipolar ve anksiyete tedavisinde kullanılıyor. Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Yurtdışında binlerce dava var. Türkiye’de aldığımız şikâyet yok. Türkiye’de 150 bin kişi bu ilacı kullanmakta. İlacın yan etkileri kullanım bittiğinde sona eriyor. Son 1 yılda Türkiye’de 1 milyon 854 bin kutu satışı yapıldı” dedi.

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