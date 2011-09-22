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Memduh Bayraktaroğlu:Bildiklerimi savcıya anlatmaya hazırım

Bir dönem Özer ve Tansu Çiller’e danışmanlık da yapan, “Çiller’li Yıllarım” adlı kitabında dönemin faili meçhul cinayetlerine

22 Eylül 2011 03:00

T24- Bir dönem Özer ve Tansu Çiller’e danışmanlık da yapan, “Çiller’li Yıllarım” adlı kitabında dönemin faili meçhul cinayetlerine ilişkin çok önemli bilgiler bulunan Memduh Bayraktaroğlu, Eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın’ın da tutuklu olarak yargılandığı faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında ifade verebileceğini belirtti. 

1994 yılında faili meçhul cinayetle hayatını kaybeden Kürt Siyasetçi Savaş Buldan’ın eşi , BDP milletvekili Pervin Buldan ve Tansu Çiller’in eski danışmanı, Özer Uçuran Çiller’in eski iş ortağı Memduh Bayraktar “Bi Sormak Lazım”  programında Selin Ongun’un sorularını yanıtladı. Memduh Bayraktaroğlu, kitabında yazdıklarıyla ilgili olarak hiçbir kurumun bilgisine başvurmak istemediğini söyledi. Medyayı da eleştiren Bayraktaroğlu, 2006’da yayınlanan kitabı hakkında o dönemde yalnızca Fehmi Korunu’nun bahsettiğini anlattı. 


'Bildiklerimi savcıya anlatmaya hazırım' 

Pervin Buldan programa Ankara’dan katıldı. Buldan’ın “Ben Tansu Çiller, Mehmet Ağar ve Korkut Eken yargılanmadıkça adaletin yerine geleceğine inanmıyorum” sözü üzerine, Bayraktaroğlu, faili meçhul cinayetlerin arttığı 1991- 1996 yılları ve Çiller’e danışmanlık yaptığı dönemdeki şahitliğiyle bildiklerini savcıya anlatmaya hazır olduğunu söyledi.


'Sivri sinek öldürür gibi adam öldürdüler'

Bayraktar, “Çillerli Yıllarım” adlı kitabında Eski Başbakan Tansu Çiller döneminde resmi olmayan,  sabıkalı isimlerden özel bir tim kurulduğunu, dönemin Cumhurbaşkanı Demirel’in bu timin kurulmasına itiraz ettiğini, ancak engelleyemediğini, bu timin daha sonra uyuşturucu ticaretine karıştığını, o dönemde sivrisinek öldürür gibi insan öldürüldüğünü söyledi. 


'Ayhan Çarkın’ın ortadan kaldırılmasından korkuyorum'

Bayraktaroğlu “ Behçet Cantürk önce devlet tarafından tehdit edildi, medyada da bilenler vardı,  seslerini çıkarmadılar, devlet ile hükümet aynı şey gibi görünse de devlet deyince işin içine asker, yargı girer. Ayhan Çarkın gibi insanları kandırdılar, Ayhan Çarkın’ın ortadan kaldırılmasından korkuyorum” dedi. 

Tansu Çiller’in Başbakanlığa geldiği döneme ilişkin bilgi veren Bayraktaroğlu görüşlerini şöyle dile getirdi: 

Kamu Güvenliği Birimi kuruldu. Hamidiye alayları gibi bir grup. Ne kadar yasa dışı adam varsa, bir nevi devletin adamı yaptılar. Amaç PKK’yı bitirmekti. PKK nasıl finansman buluyordu. Diyorlarki ‘1. Bazı Kürt işadamları destekliyor. 2. Uyuşturucu parasından finanse ediliyor’… İşte sonra da Başbakan Çiller, “Kürt işadamlarının listesi elimizde hesap soracağız” diyor. 


'İbrahim Şahin Nazlı Ilıcak’ın gözdesiydi'

Ayhan Çarkın’ı hiç tanımadığını, İbrahim Şahin ile ise bir kez karşılaştığını belirten Bayraktaroğlu, Şahin’in o dönemde Nazlı Ilıcak’ın gözdesi olduğunu söyledi.

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T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın da 11 Ağustos 2011 tarihli “Bu kitap Çiller’i Ayhan Çarkın’ın yanına gönderebilir” başlıklı yazısında, Bayraktaroğlu’nun kitabında yer alan bilgilere dikkat çekmişti.


Doğan Akın'ın ''Bir gün gazetenden utanırsan arkana bakma!'' adlı yazısı için tıklayınız..





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