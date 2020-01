Meltem Cumbul'a çarpan sürücü 3 bin lira para cezasına çarptırıldı

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmekte olan oyuncu Meltem Cumbul'a aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Mihail Mişel Kalaonra, 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Özden Atik'in haberine göre, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Mihail Mişel Kalaonra ve şikayetçi Meltem Cumbul katılmadı. Tarafları, avukatları temsil etti.



Hakim Mehmet Arslan, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden raporun ulaştığını tutanağa geçirdi. Rapora göre, sanık Mihail Mişel Kalaonra 'aracın içerisinden her an yolcu inebileceğini öngörerek ikazda bulunup kontrollü ve tedbirli şekilde seyrini sürdürmediği' gerekçesiyle kusurlu bulundu. Şikayetçi Meltem Cumbul ise aracın sağ kapısından inmesi gerekirken sol kapıdan inerek kontrolsüz şekilde geçiş yapmasından dolayı kusurlu bulundu.



Meltem Cumbul'un avukatı Harika Kocacık, rapora katılmadığını belirterek “Sanığın kusuruyla müvekkilim yaralanmıştır. Şikayetçiyiz, cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Sanık avukatı ise “Tek taraflı kusurdan kaynaklı bir olay değildir. Eşit kusurlulardır. Beraatine karar verilsin" diye konuştu.



Hakim, sanık Mihail Mişel Kalaonra'yı "Taksirle yaralanmaya neden olmak" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle iyi halini dikkate alarak 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkası olmamasını da dikkate alan hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.







"Aracın sağ tarafı inmeye müsait değildi"







Meltem Cumbul, 2 Temmuz'da mahkemede verdiği ifadesinde şunları söylemişti:



"Olay günü bindiğim taksi beni indirmek için durdurduğunda, aracın sağ tarafı inmeye müsait değildi. Aracın solundan yolu kontrol ederek indim. Yolda sanığın aracının benim bulunduğum araçtan çok geride bulunduğunu gördüm. Yolun sağ tarafını kontrol ederek geçişe başladım. Sanık aracıyla hızlı bir şekilde gelip, benim sol omzuma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp yaralandım. Olay sırasında sanığın aracı hızlıydı. O sırada bizim aracımızı sollayıp geçmesi de bence trafik kurallarına aykırıydı. Sanığın aracı bana çarpacağı sırada ani bir refleksle geriye adım attım. Bu nedenle aracın daha fazla bana zarar vermesine engel oldum. Sanık tedbirsiz, dikkatsiz olmuştur. Benim yaralandığımı, yere düştüğümü görmemesi mümkün değildir. Bilerek olay yerinden uzaklaşmıştır. Bu olay nedeniyle maddi ve manevi zararım oldu. Zararlarım giderilmedi. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."