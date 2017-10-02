Meltem Cumbul, Semih Kaplanoğlu ile neden tokalaşmadığını anlattı: Sevgiye düşman olanla ellerim dost olamaz

Uluslararası Adana Film Festivali’nin önceki gün düzenlenen ödül gecesinde yönetmen Semih Kaplanoğlu ile tokalaşmayan Meltem Cumbul, kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"Eşitler arası bir selamlaşma ve yakınlaşma ritüeli olan el sıkışmayı; kendinden olmayanları ötekileştirenle, fakiri zengine böldürenle, güçlüleri tutup zayıfları hor görenle yapmayı reddediyorum" diyen Cumbul, sözlerine "Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz" diye devam etti.

Ne olmuştu?

Adana Film Festivali dün akşam yapılan ödül töreniyle son buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende sunuculuk yapan Meltem Cumbul, sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermedi; elini geri çekip sırtını döndü. Oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından Semih Kaplanoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Adana Film Festivali'nde sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler...