Meltem Cumbul: Dizi setlerinde 6 aylık bebeğin biberonuna uykusu gelmesin diye kahve konuyor

Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul, dizi setlerindeki yaşanan ağır çalışma koşullarından bahsederek, yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. “6 aylık bebeğin saatlerce karda, uykusu gelmesin diye gerekirse biberonun içine kahve konarak sınırları zorlanması sadece bir örnek” diyen Cumbul, “Bizler işverenimizin dediği saatte, yerde ve şekilde çalışan insanlar olarak nasıl işçi değil de serbest çalışan olarak görülüyoruz?” diye sordu.

Zaman’dan Zeynep Kırşan’ın haberine göre; Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, ‘Prof. Dr. Berin Ergin'e Saygı Günü’ çerçevesinde önceki gün düzenlenen etkinlikte, “Sahne ve perde çalışanlarının hukuki sorunları” konulu panelde konuştu. Cumbul, set çalışma şartlarının ağırlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dünyada oyuncuların işçi olarak kabul edildiğini belirten Cumbul, Türkiye'de serbest çalışan olarak muamele gördüğünden sorunlarına muhatap bulamadıklarına dikkat çekti. Cumbul, “Bizler işverenimizin dediği saatte, yerde ve şekilde çalışan insanlar olarak nasıl işçi değil de serbest çalışan olarak görülüyoruz?” diye sordu.

Star olarak tabir edilen az sayıda oyuncunun aldığı yüksek bölüm ücretlerinin medyada geniş yer bulduğunu hatırlatan Cumbul, set işçilerinin maruz kaldığı haksızlıkların basında karşılık bulmadığına değindi. Cumbul, “Nasıl olsa çok para kazanıyor, çalışma koşullarının önemi yok” gibi bir algı var. Al Pacino o kadar para kazanıyor, ölmesi mi gerekiyor?” şeklinde konuştu.

Cumbul, medyada oyuncuların çok renkli bir çalışma hayatı varmış gibi gösterildiğini söyledi. İşin içinde olmayan insanların hayal dahi edemeyeceği ağır şartlarda çalıştıklarını dile getiren Cumbul, “Özellikle 160-170 dakikaya varan dizi süreleri nedeniyle aralıksız 36 saat çalışmak zorunda kalıyoruz. Bununla birlikte, WC bile bulunmayan sağlıksız set ortamları sektörün diğer bir gerçeği. 6 aylık bebeğin saatlerce karda, uykusu gelmesin diye gerekirse biberonun içine kahve konarak sınırları zorlanması sadece bir örnek, bunun gibi yüzlercesi var. Bu yönde yasal düzenlemelere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

"Günde 15 saat çalışıyoruz"

Oyuncu Özgür Çevik de, 160 dakikalık dizi sürelerini eleştirdi. Son anda çekiminin günü değiştiği için panele katılabildiğini aktaran Çevik, “Bir buçuk dakikalık bir sahnenin çekimi teknik olarak en az 1 saat sürüyor. Bu da izin yapmadan günde 15 saat çalışmak demek” dedi. Daha kısa sürede çekmek için koşturmaca halinde çalıştıklarını kaydeden Çevik, üstünkörü işlerin çıkmasını ve yaşanan kazaları buna bağlıyor. “Günün geri kalan vaktinde uyuyacak mıyız? Ailemize ve arkadaşlarımıza mı vakit ayıracağız yoksa ertesi günün senaryosuna mı çalışacağız?” diye sordu.