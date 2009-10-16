Meltem Cumbul Boğaziçi'nde

Türkiye sinemasının önemli kadın oyuncularından Meltem Cumbul, filmografisinden dört filmle Mithat Alam Film Merkezi’nin konuğu oluyor.Sinan Çetin’in 'Prpoganda’sı ortasından sınır geçen bir köyun traji-komik hikayesi. Umur Turagay’ın 'Karışık Pizza’sı mafya ilişkilerine ve cinayetlere tanık olan bir pizzacının hikayesini anlatıyor.Yavuz Turgul’un Şener Şen ve Meltem Cumbul’lu çok izlenen filmi 'Gönül Yarası’nda Cumbul kariyerinin en parlak oyunlarından birini sergiliyor.Nihat Sırrı Orik’in romanından Ziya Öztan tarafindan uyarlanan 'Abdülhamit Düşerken’deki paşa kızı rolü Meltem Cumbul’a 40. Antalya Altin Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü getirmişti.Meltem Cumbul bu dört filmiyle bu hafta Mithat Alam Film Merkezi’ne konuk oluyor. Ünlü oyuncu 22 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de ise sinema serüvenini konuşmak üzere Merkez’de olacak.Propaganda, 19 Ekim Pazartesi 18.00Karışık Pizza, 20 Ekim Salı 18.00Gönül Yarası, 21 Ekim Çarsamba 18.00Meltem Cumbul ile Söyleşi, 22 Ekim Persembe 18.00Abdülhamit Düşerken, 23 Ekim Cuma 18.00