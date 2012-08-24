Meltem Cumbul, Alican Özbaş ile evlendi!..

Meltem Cumbul, Merve Hasman'ın eski kocası Alican Özbaş ile Kuşadası'nda evlendi.

Aralarında 12 yaş fark olan Alican Özbaş ve Meltem Cumbul, önceki akşam büyük bir sürpriz yaptı, Blue Sky Otel’de nikâh masasına oturdu.

Gizli merasimde Özbaş’ın babası Erol Özbaş yoktu. İddiaya göre Erol Özbaş, bu evliliğe onay vermediği için oğlunun nikâh törenine katılmadı. Erol Bey, oğlunun önceki düğününe de katılmamıştı.

Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın kızı Merve Hasman Alican Özbaş ile 4 ay evli kalmıştı. Çift damadın teyzesi Rana Erkan Tabanca'nın evinde düzenlenen ve aile arasında yapılan sade bir törenle evlenmişti.

Damadın babası Ajda Pekkan'ın eski sevgilisi

Kuşadası'ndaki İmbat ve Blue Sky International otellerinin sahibi Erol Özbaş, 22 Temmuz 1958 doğumlu. İzmir Özel Türk Koleji'ni bitirdikten sonra Amerika'da turizm eğitimi görmüş. Başından 2 evlilik geçen Özbaş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Alican da baba mesleğini seçti. Erol Özbaş, bir süre önce Ajda Pekkan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti.