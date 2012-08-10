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Spor

Melo'nun maliyeti belli oldu

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun kiralanması için kulübü Juventus anlaştı

10 Ağustos 2012 14:01

Galatasaray Felipe Melo için Juventus’a 1 milyon 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceğini borsaya bildirdi. Melo'ya yıllık 2 milyon 900 bin Euro ve maç başı 25 bin Euro ücret ödenecek.
 
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun kiralanması için kulübü Juventus anlaştı.

Galatasaray Felipe Melo için Juventus’a 1 milyon 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceğini borsaya bildirdi.

Sarı kırmızı kulüp Melo’ya yıllık 2 milyon 900 bin Euro ve maç başı 25 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’ Felipe Melo de Carvalho'nun Juventus Football Club S.A.'dan satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2012-13 sezonu için net 2.900.000 EUR sabit transfer ücreti ve maç başına 25.000 EUR ücret ödenecektir. Juventus Football Club S.A.'ya geçici transfer bedeli olarak 1.750.000 EUR ödenecek olup, Galatasaray'ın 30.4.2013 tarihine kadar bildirilmek kaydıyla 6.500.000 EUR bedelle oyuncuyu satın alma hakkı vardır.’’

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