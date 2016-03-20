Melo: Terör her yerde, Podolski Türkiye'den ayrılmayı düşünmemeli

Inter'de oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, son dönemde yaşanan terör saldırıları ve bu olaylar nedeniyle Türkiye'den gitmek istediğini açıklayan Lukas Podolski için, "Bu tarz şeyler, ne yazık ki orada, Paris’te, her yerde olabiliyor. Türkiye ve dünya için dua etmeliyim. Podolski, 'Türkiye'den giderek kendimi kurtarırım' diye düşünmemeli" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, son günlerde terör saldırılarıyla sarsılan Türkiye’nin her zaman kalbinde olduğunu ve dua etmeleri gerektiğini belirtti. Serie A’nın 30. haftasında başkent deplasmanında Roma ile karşılaşan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Inter’de maçın son anlarında, 86.dakikada oyuna dahil olan 32 yaşındaki Melo, müsabaka sonrası Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’de yaşanan son terör saldırıları sonrasında Galatasaray’ın Alman golcüsü Lukas Podolski’nin "Türkiye’den ayrılmak istediğini" dile getirdiği açıklaması ve terör saldırılarına ilişkin görüşleri sorulan Melo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bence o bu konuda insanlara böyle bir mesaj vermemeli. Türkiye’de İstanbul’da yaşadım. Orada benim hoşuma giden pek çok şey var. Bu tarz şeyler, ne yazık ki orada, Paris’te, her yerde olabiliyor. Türkiye ve dünya için dua etmeliyim. Podolski, 'Türkiye'den giderek kendimi kurtarırım' diye düşünmemeli. Ben orada çok güzel bir 4 yıl geçirdim. Türkiye kalbimde. Dua etmeliyiz. Bunu yapmalıyız.”

Felipe Melo, 4 sezon boyunca formasını giydiği eski takımı Galatasaray’ın performansını da değerlendirdi. Galatasaray-Fenerbahçe maçına değinen Melo, “Galatasaray iyi gitmiyor ama umarım derbiyi kazanır.” dedi.

Inter’de istikrarsız bir sezon geçiren ve bu nedenle zaman zaman "Mavi-siyahlılardan ayrılacağı" söylentileri çıkan Melo, takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruya, “İtalya’da her şey yolunda. Inter ile 3 yıllık kontratım var, nereye gidiyorum?” yanıtını verdi.