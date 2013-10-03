Melo, Juventus'tan alınan bir puanı Fatih Terim'e armağan etti

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo, Juventus karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu. Brezilyalı oyuncu iyi mücadele ettiklerini ancak bir puanın önemli olduğunu belirterek galibiyetlerini Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya armağan ettiğini söyledi.

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Melo, "Öncelikle tanrıya şükürler olsun puan aldık. Rakip kim olursa olsun böyle bir arenada puan önemlidir. Çok önemli bir puan aldık, zor maç olacağını biliyorduk. Maçı bırakmadan mücadele ettik ve puan aldık" dedi.

Tevez ile arasında yaşananlar

Carlos Tevez ile arasında yaşanan gerginlik hakkında konuşan Felipe Melo "Tevez gerçekten saygı duyduğum bir oyuncu. Güney Amerika'dan küçük yaşlarda oynadığımız turnuvalardan beri tanıdığım bir oyuncu. Saha dışında çok iyi ve neşeli bir insandır ancak saha içinde bazen değişik diyaloglar olabiliyor. O da bana, ben de ona karşı ilginç diyaloglar sarfettik birbirimize. Ancak olanlar sahada kaldı."

Terim, Şaş ve Davalay'ı unutmadı

Melo ayrıca "Bu maçtaki puanımızı Fatih Terim başta olmak üzere Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya armağan ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.