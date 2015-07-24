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Spor

'Melo İnter'le prensipte anlaşma sağladı'

Spor kulislerinde Melo'nun İnter transferinin bitmek üzere olduğu konuşuluyor

24 Temmuz 2015 14:41

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı bilmeceye dönüşen Brezilyalı yıldız Felipe Melo'nun İnter'le anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Melo'nun eski hocası Roberto Mancini’nin çalıştırdığı mavi siyahlıların formasını giymekte kararlı olduğu biliniyor. İddiaya göre Melo'nun menajeri Jose Rodriquez, 2.3 milyon Euro karşılığı İnter ile anlaştı.

İnter ile her konuda anlaşan Melo, transferin gerçekleşmesi durumunda Avusturya kampı sona ermeden İtalya yolunu tutacak. Finansal Fair Play kriteri nedeniyle İnter’in bonservis parası ödeyemediği Melo’nun transferini Brezilyalı oyuncunun menajeri çözecek.

Felipe Melo’yu, İnter’e gönderecek olan menajeri, Galatasaray’a da genç bir orta saha oyuncusunu getirecek.

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