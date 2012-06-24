Melo, Galatasaray'ın son teklifini kabul etti

Geçtiğimiz sezon 3.2 milyon Euro alan Felipe Melo, 900 bin ve 500 bin Euro’luk indirimleri reddettikten sonra, yıllık 3 milyon Euro’ya razı oldu.

G.Saray’da kalıp kalmayacağı uzun süredir tartışılan Melo, yönetimin son önerisini kabul etti ve kriz çözüldü. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyon Euro alan ve ücretinde indirime gitmesi istenen futbolcuya önce 2.3 milyon, ardından 2.7 milyon Euro teklif edilmişti. Brezilyalının her iki teklife de olumsuz yanıt vermesinin ardından G.Saray, sambacıyı elinden kaçırmama adına önceki gün yeni bir teklif daha yaptı. Yönetim, Melo’ya 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.9 milyon Euro garanti ücret, maç başına ise 25 bin Euro önerdi.



Bu işten herkes kârlı çıkacak



Her fırsatta “G.Saray’da kalmak istiyorum” diyen Melo, maç başı ücretlerle birlikte yaklaşık yılda 3 milyon Euro’ya gelen öneriyi kabul edip, dümeni İtalya’dan yeniden İstanbul’a kırdı. G.Saray, Juventus Kulübü’nün kapısını ise 5 milyon Euro’luk bonservis bedeli teklifi ile çalacak. Melo’nun yüksek maliyeti ve teknik heyetin istememesi nedeniyle Juventus’un da G.Saray ile anlaşması bekleniyor.