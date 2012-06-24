T24 LogoT24 Logo
Spor

Melo, Galatasaray'ın son teklifini kabul etti

G.Saray’da kalıp kalmayacağı uzun süredir tartışılan Melo, yönetimin son önerisini kabul etti ve kriz çözüldü

24 Haziran 2012 13:05

Geçtiğimiz sezon 3.2 milyon Euro alan Felipe Melo, 900 bin ve 500 bin Euro’luk indirimleri reddettikten sonra, yıllık 3 milyon Euro’ya razı oldu.

G.Saray’da kalıp kalmayacağı uzun süredir tartışılan Melo, yönetimin son önerisini kabul etti ve kriz çözüldü. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyon Euro alan ve ücretinde indirime gitmesi istenen futbolcuya önce 2.3 milyon, ardından 2.7 milyon Euro teklif edilmişti. Brezilyalının her iki teklife de olumsuz yanıt vermesinin ardından G.Saray, sambacıyı elinden kaçırmama adına önceki gün yeni bir teklif daha yaptı. Yönetim, Melo’ya 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.9 milyon Euro garanti ücret, maç başına ise 25 bin Euro önerdi.


Bu işten herkes kârlı çıkacak


Her fırsatta “G.Saray’da kalmak istiyorum” diyen Melo, maç başı ücretlerle birlikte yaklaşık yılda 3 milyon Euro’ya gelen öneriyi kabul edip, dümeni İtalya’dan yeniden İstanbul’a kırdı. G.Saray, Juventus Kulübü’nün kapısını ise 5 milyon Euro’luk bonservis bedeli teklifi ile çalacak. Melo’nun yüksek maliyeti ve teknik heyetin istememesi nedeniyle Juventus’un da G.Saray ile anlaşması bekleniyor.

ETİKETLER

melogalatasarayjuventustransferbonservisücretmaç başı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24