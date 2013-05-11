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Spor

Melo: Galatasaray'a kırgınım

Sarı-kırmızılı ekiple kiralık sözleşmesinin bittiğini ve beklemede olduğunu belirten Melo, satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Galatasaray'a kırgın olduğunu söyledi

11 Mayıs 2013 11:12

Felipe Melo, Galatasaray için sitemkar konuştu. Bonservisini almayan sarı-kırmızılı takıma kırgın olduğunu söyleyen Melo, "Son yıllarda yaptıklarımın karşılığı bu olmamalıydı" dedi.
 
Sarı-kırmızılı takımın bonservisini almaması nedeniyle ülkesinin medyasına sitemkar konuşan Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek istediğini söyledi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan Felipe Melo, "Globoesporte"ye geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekiple kiralık sözleşmesinin bittiğini ve beklemede olduğunu belirten Melo, satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Galatasaray'a kırgın olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Galatasaray beni alacak haklara sahipti ancak bunu kullanmadı. Son yıllarda yaptıklarımın karşılığı bu olmamalıydı. Olanlar beni çok kırdı, artık sözleşmem bitti özgürüm" diye konuştu.

 

Melo'dan Terim'e övgü

 

Teknik direktör Fatih Terim'den övgüyle bahseden Melo, "Çok anlayışlı, taktik bilgisi ve futbol zekası üst düzeyde bir teknik adam. Ondan çok şey öğrendim" dedi. Brezilyalı oyuncu, vatandaşı ve aynı zamanda Galatasaray'ın kaleci antrenörlüğünü yapan Taffarel içinse, "Takımda onu sevmeyen yok. Başarının arkasında olan insanlardan. Onunla beraber olmaktan onur duyduğum akdaşım" ifadelerini kullandı.

Juventus ile iki yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın İtalyan ekibine dönmeyeceğini ifade eden Brezilyalı yıldız, artık kiralık oynamak istemediğini, hedefinin Şampiyonlar Ligi'den bir takımda forma giymek olduğunu dile getirdi.

 

'Dünya Kupası'nda yer almak istiyorum'

 

2014'te Brezilya'da yapılacak dünya kupasında milli takım kadrosunda yer almak istediğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Milli takım teknik direktörü Luis Felipe Scolari ile milli takım kadrosu için konuştum. Transfer olacağım takımda kendimi göstererek Scolari'nin dünya kupası kadrosunda yer almak istiyorum" dedi.

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