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Spor

MELO FLORYA'DA ANTRENMANDA  İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2011 00:21

-MELO FLORYA'DA ANTRENMANDA  İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Galatasaray futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını  sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.  Oyuncular, koşu ile pas çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maç sırasında oyunu sık sık durduran Fatih Terim'in özellikle orta saha oyuncularını daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı görüldü. Selçuk'un ceza sahasının dışından attığı gol, hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarınca alkışlandı. Bu arada, bugün İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, antrenmana katıldı. Terim'in as oyuncular arasında yer verdiği Melo'nun performansı göz doldurdu. -SABRİ'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI- Bugün 27 yaşına basan Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun doğum günü, antrenmandan  sonra kutlandı. Sarıoğlu, doğum günü pastasını teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla birlikte kesti. Galatasaray takımı, 28 Temmuz Perşembe günü Liverpool'la Türk Telekom Arena'da yapacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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