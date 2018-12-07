Melo, Brezilya'da sezonun en iyisi seçildi

Brezilya Serie A'da Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, ligin 'en iyi orta saha oyuncusu' seçildi.

Melo, sezonu şampiyon tamamlayan Palmeiras'taki performansıyla Brezilya Ligi'nin en iyi orta sahası seçildi. 35 yaşındaki oyuncu takımının şampiyonluğunda büyük bir etki göstermiş ve taraftarlarının da sevgilisi haline gelmişti.

Felipe Melo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama: "Tanrı'ya çok şükürler olsun ki Brezilya'nın en iyi orta saha oyuncusu ödülünü aldım" dedi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.