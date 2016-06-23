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Melikşah Üniversitesi'ne de kayyum atandı!

Fatih, Mevlana, Selahaddin Eyyubi üniversitelerine de kayyum atanmıştı

23 Haziran 2016 18:51

Kayseri'de, 'paralel yapı' iddiasıyla yapılan operasyon kapsamında Melikşah Üniversitesi'nin bağlı olduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na mahkemece kayyum atandı.

Anadolu Ajansı geçtiği haberde, üniversitenin yerleşkesi ve çevresinde çok sayıda vatandaşın arsasının baskı veya din inançları suistimal ederek düşük fiyata alınıp üniversiteye dönüştürüldüğü iddia etti.
 

Fatih, Mevlana, Selahaddin Eyyubi üniversitelerine de kayyum

İstanbul’da ‘paralel yapı’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Üniversitesi’ne kayyum atanmıştı.Konya'da aynı iddia ile yürütülen soruşturmada da, bünyesinde Mevlana Üniversitesi bulunan Gevher Sultan Eğitim Araştırma Sağlık ve Kültür Vakfı'na (GESAV) mahkeme kararı ile kayyum atanmıştı.

 

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