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Politika

Melikgazi Belediye Meclis üyesi, partisi MHP'den istifa etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Melikgazi Belediye Meclis üyesi Avukat Osman Haymana, partisinden ve görevlerinden istifa etti

22 Kasım 2017 20:47

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Melikgazi Belediye Meclis üyesi Avukat Osman Haymana, partisinden ve görevlerinden istifa etti. Haymana, istifa dilekçesini noter aracılığıyla sundu.
MHP Kayseri’de Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ile beraberindeki 7 Meclis üyesinin istifalarının ardından bu kez de merkez Melikgazi Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyesi Osman Haymana partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini noter aracılığıyla parti yönetimine sunan Haymana, “Yaklaşık 20 yıldan beri fiilen ve 13 yıldan beri de resmen her kademesinde çeşitli görevlerde bulunmaktan ve bu uğurda çalışmaktan onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden ve bu nedenle de Melikgazi ilçe seçim kurulu başkanlığı nezdindeki Milliyetçi Hareket Partisi, parti temsilciliğinden, Melikgazi Belediye Başkanlığı belediye meclis üyeliğinden ve Melikgazi belediye meclisi hukuk komisyonu üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine ayrı ayrı istifa ediyorum. Bu kararı almadan önce bu hususta tamamen nezaketin gereği şekilde MHP Kayseri İl Başkanı ve Melikgazi İlçe Başkanı ile şifahi görüşme ve bilgilendirme yaptığımı da ayrıca belirtmek istiyorum. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin” dedi.

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