Melih Gökçek'ten 'veda' gibi konuşma: Verilen imkânlarla...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın istifasını istedği 6 büyükşehir belediye başkanından biri olduğu öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankara’nın başkent oluşunun 94. yıldönümü programında yaptığı konuşmada söylediği sözler “istifa ediyor mu” sorularını da beraberinde getirdi. Gökçek, hizmetlerin sunumunu yaparken “Verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Murat Yılmaz’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ankara’nın başkent oluşunun 94. yıldönümü nedeniyle, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde özel program düzenlendi.



Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı programda, son günlerde hakkında istifaiddiaları konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de “Eski Ankara, Yeni Ankara” isimli bir sunum yaptı.



“Verilen imkânlarla bunlari yaptık”



Sunumun sonunda dikkat çekici ifadeler kullanan Gökçek, “Bu hizmetleri gerçekleştirdik, bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma ve hükümetime teşekkürlerimi, şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Her şey imkân demektir, verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır” dedi.