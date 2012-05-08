Melih Gökçek'ten vatandaşa: O raylarla resim mi çektirirsin başka bir şey mi yaparsın bilemem

Melih Gökçek'i twitter'dan eleştiren bir vatandaş, Gökçek'e, '1 metre ray döşeyemedin' dedi, Gökçek de 'Gel rayları göstereyim, resim mi çektirirsin başka bir şey mi yaparsın bilemem' diye yanıt verdi.

Özellikle akşam saatlerinde twitter ’ı yoğun olarak kullanan ve burada takındığı üslupla zaman zaman gündeme gelen Gökçek, söz konusu yılan hikâyesine dönen metro inşaatları olunca yine kendini tutamadı. Bir twitter kullanıcısı, Gökçek’in ileti yazdığı bir sırada kendisine metro inşaatlarını sordu. Gökçek ile yurttaş arasındaki diyalog şöyle gelişti:

@EsberAtila: @06melihgokcek (Murat) Karayalçın’dan sonra 20 yıl 1 metre dahi ray döşeyemediğin metrodan seni kurtaran RTE’ye ( Recep Tayyip Erdoğan ) şükret. Ank (Ankara) laf değil hizmet istiyor.

@06melihgokcek: Döşediğim rayları gösterirsem o rayları ne yaparsın? :) Özel kaleme gel, yanına birini vereyim, artık raylara resim mi çektirsin, başka bir şey mi yaparsın, tercih senin:

@EsberAtila: Sayın Başkan seviye önemli lütfen düşürmeyin. Ne zaman geliyim rayları görmeye? İnşallah hayallerinizde değildir.

Gökçek, bir kadının numarasını ifşa etmişti

Gökçek daha önce kendisine twitter’dan hakaret eden bir üniversite öğrencisinin telefon numarasını yayınlamıştı. Gökçek, Ayşegül isimli üniversite öğrencisine “Ayşegül telefonunu arıyorum açmıyorsun. Telefonun 0 506 *** ** ** değil mi? Acaba yanlış mı? Tekrar arıyorum açar mısın?” demişti. Gökçek telefonu açık biçimde yazmıştı.

Gökçek’in sanal alemdeki bir diğer düellosu da son dönemde yaptıkları eylemlerle seslerini duyuran hacker grubu Redhack ile (kızıl hackerlar) oldu. Grup Gökçek’in sitesini hackledi. Gökçek ise bu durumu twitter ’da kendi “şanına” bağladı:

“Bugün birileri benim şahsıma ait sitemi hacklemeye teşebbüs etmişler. Önce üzüldüm. Sonra arkadaşlarım bana şöyle dedi: ‘Başkan üzülmen değil tam tersine sevinmen gerek. Çünkü bu saldırılar en çok önemsenen ve etkisi büyük olan kuruluşlara karşı yapılır. Biz bugüne kadar çok kuruluş adı duyduk ama kişi adı hiç hatırlamıyoruz. Demek ki sizin siteniz inanılmaz etkili.’ Hackleyenlere teşekkür.”